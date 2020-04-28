Сменил перо на винтовку: жизнь и смерть известного поэта-фронтовика из Хабаровского края

Страшная война 75 лет назад забирала жизни тысячи людей. Забирала без разбора, не щадила ни парней, ни девушек, ни молодых, ни пожилых. Гибли в боях даже известные личности, к которым смело можно отнести дальневосточника Акима Самара.

ДЕТСТВО ПОЭТА

Он родился в 1916 году в стойбище Кондон (ныне село Кондон в Солнечном районе Хабаровского края). Мальчиком Аким Самар ничем не отличался от своих сверстников: плавал в оморочке, умел по следу различить любого зверя, рано стал добытчиком-кормильцем. С семи лет помогал отцу в рыбном промысле и охоте.

Трудолюбивый, любознательный, он выделялся среди своих сверстников сметливостью, тягой к знаниям. Талантливый парень с радостью взялся за учебники, с жадностью постигал азбуку, учился писать. С детства Аким любил наблюдать разнообразные явления природы, он с особым интересом присматривался к тому, что его окружало.

Семья Акима Самара ФОТО: АКМНС

Традиционного старшее поколение его земляков собиралось зимой у домашнего очага. Они рассказывали легенды о богатырях «Мэргэнах». Мальчишка Аким слушал чудесные истории о победах над злыми чудовищами, о том, как бедные охотники-богатыри смогли обхитрить жадного богача. А еще будущий поэт слушал песни вышивальщиц, занятых вышиванием разноцветных узоров или вырезанием их на берестяной посуде.

ДО ВОЙНЫ

После окончания школы Аким поступил в педагогическое училище при институте народов Севера. Уже тогда он пишет свои неподражаемые стихи, переводит русских классиков, статьи и сборники, участвует в переводе на нанайский язык Конституции Страны Советов. Также он приложил силы к составлению и изданию учебной литературы для нанайских школ, - рассказали в КНОТОК.

Сам поэт так описывал свой первый писательский опыт:

«В 1933 году в Найхин пришли нанайский букварь и две маленькие книжечки, написанные В.А. Аврориным и А. Бельды: «Бедный человек Гара», и «Как Бага пошел учиться». Я прочитал эти книжечки, и у меня возникла мысль: «Попробую и я что-нибудь написать». Очень я долго носил мысль в себе и никому о ней не говорил. Очень хотелось писать, но как-то боязно было начинать – думал, ничего не выйдет. Потом решил, что боязнь – плохое дело. Бояться зайцы. А человек – не заяц. Я написал небольшую заметку о нарушении дисциплины одним комсомольцем. Эту заметку я снес в редакцию газеты «Учебный путь», издававшейся в Найхине. Газета заметку напечатала. Вскоре я прочитал свою заметку в газете. Это был первый мой, если можно так выразиться, «писательский почин».

Позже имя Акима Самара стало известно далеко за пределами Дальнего Востока. О нем говорят как о зачинателе нанайской литературы. Он воспел радостный труд своих земляков, строящих новую жизнь на берегах родного Мангму. Его стихи в 1938 году начали печатать во многих ленинградских журналах. Время спустя вышел первый сборник стихов талантливого дальневосточника на нанайском и русском языках «Песни нанайцев». После публикации сборников «Песни нанайца» и повести «Сын бедняка» Акима Самар приняли в Союз писателей СССР.

НА ФРОНТ

Отправиться на фронт Акиму пришлось из родного села, куда он вернулся после окончания учебы в 1941 году. В феврале 1942 года молодой педагог ушел на фронт добровольцем, тогда же написал последнее свое стихотворение. Это его творение в итоге стало песней: «фашист бими-дэ пэргэдечи», что переводится с нанайского как «хоть ты и фашист, получишь по заслугам».

- Он сменил перо на винтовку и, как большинство воинов-нанайцев, стал снайпером. Аким Самар сражался рядом со своим учеником – отважным воином, знаменитым снайпером Максимом Пассаром, - рассказали в Ассоциации малочисленных коренных малочисленных народов севера Хабаровского края.

Талантливый нанайский поэт и писатель погиб в бою 25 августа 1942 года под Сталинградом. Жизнь поэта оборвалась на 26 году жизни. Его похоронили на Площади павших бойцов в Волгограде у Вечного огня.