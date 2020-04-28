Жители Хабаровского края смогут добраться до участков общественным транспортом

В сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановке вопрос перемещения - один из основных, поскольку именно в этот момент люди, как полагают медики, наиболее уязвимы перед различными инфекциями. В том числе и коронавирусом нового типа.

Однако даже в условиях самоизоляции возникает необходимость в поездках. К тому же, уже на этой неделе многие хабаровчане и жители региона планируют открытие дачного сезона. Власти Хабаровского края и руководители на местах пошли навстречу садоводам и огородникам. В самом деле, сельскохозяйственные работы следует начинать в строго отведенное время, самоизоляция для законов природы - пустой звук. К тому же собственный урожай - психологически важный момент, залог стабильности. А значит, задачей региональных властей стал процесс оптимальной организации работы пригородного транспорта в сложных условиях борьбы с пандемией.

В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ

Первым этот вопрос затронул губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. На заседании регионального штаба еще 20 апреля от поручил представителям краевого минтранса проработать вопрос перевозок дачников к их приусадебным участкам.

- Нужно рассмотреть возможность доставки людей на левый берег, на дачи, - высказался тогда губернатор. - Но мы не можем сегодня скапливать людей, а значит необходимо максимально увеличить количество рейсов, для того, чтобы люди не пострадали и не было большого скопления.

На том же заседании министр транспорта Хабаровского края Валерий Немытов озвучил срок начала навигации в регионе - 1 мая, а 27 апреля 2020 года мэр города Хабаровска Сергей Кравчук подтвердил - к навигации готовы.

ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»

- Навигация начнется по графику с 1 мая, - доложил он. - С этого же числа начнется перевозка пассажиров на садовые участки. Наша сегодняшняя навигация открывается в прежнем режиме. В праздничные дни, с первого по пятое мая выполняться будут три рейса, в будние дни - по два. Суда рассчитаны на перевозку от 250 до 280 пассажиров, однако в связи с профилактическими мерами по противодействию коронавирусу количество перевозимых на них пассажиров будет ограничено. Каждый теплоход будет принимать не более 104 человек.

Таким образом, в выходные дни попасть на свои дачные участки смогут не более 312 садоводов. В будние дни их количество сократится до 208-ми. Правда, городские власти готовы в случае необходимости ввести дополнительные рейсы.

- Сейчас на всех судах идет заключительная подготовка к встрече пассажиров: дератизация и санобработка, - принял эстафету доклада Владимир Ощановский, начальник управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска. - Во входной группе организованы санитарные зоны, на полу смонтировано покрытие, пропитанное дезинфицирующим средством. Все экипажи обеспечены средствами защиты и дезинфекции. При посадке на каждом теплоходе врачи будут измерять температуру пассажиров с помощью бесконтактных термометров. В пунктах отправления наладят дежурство сотрудников администрации города, управления по делам ГОиЧС, полиции.

С НАЗЕМНЫМ ТРАНСПОРТОМ СЛОЖНЕЕ

Что же касается наземного транспорта, то с ним ситуация проще. Перемещение как между регионами, так и по территории районов осуществляется свободно. Дачный сезон у пригородного транспорта также стартует с 1 мая. В расписание движения внесены некоторые изменения, а часть маршрутов и вовсе перевели на режим выходного дня. К сожалению, ко времени публикации мы не успевали получить от краевого минтранса более полной информации. Как уточнили в министерстве транспорта Хабаровского края, информация о дачных перевозках на момент верстки номера обрабатывалась, документы находились на изучении министра. С наиболее актуальной информацией и действующим расписанием можно ознакомиться на сайте hab.kp.ru

Режим самоизоляции в Хабаровском крае продолжается. И даже собираясь на дачный участок, следует не забывать о мерах безопасности. Во-первых, в общественных местах по-прежнему сохраняется масочный режим, а значит, следует позаботиться об индивидуальных средствах защиты: маске и перчатках. Во-вторых, важным правилом остается режим социальной дистанции не менее метра. В-третьих, при любых признаках заболевания целесообразно оставаться дома и вызвать врача. Кроме того, медики и региональные власти настоятельно не рекомендуют лицам, достигшим возраста 65 лет, покидать жилые помещения без лишней необходимости. Помните, от этого зависит жизнь и здоровье вас и ваших близких!

СПРАВКА «КП»

Проезд в пригородном транспорте можно оплачивать по социальной транспортной карте. Также действует компенсация проезда до дачного участка для некоторых категорий граждан. Среди них - лица старшего возраста (женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет). Узнать, входите ли вы в число льготников, а также о других мерах соцподдержки, можно по номеру министерства социальной защиты Хабаровского края (4212) 32-64-93.

Компенсация на оплату проезда назначается в размере 100 процентов расходов в связи с оплатой проезда на пригородном автомобильном и железнодорожном транспорте, на водном транспорте внутригородского и пригородного сообщения, но не более чем за 16 разовых поездок в месяц в период с 1 мая по 1 октября.

Обратите внимание, что на компенсацию проезда могут претендовать только собственники (арендаторы, владельцы, пользователи) дачных участков и их супруги. Также компенсируют проезд детям-инвалидам, если их родители владеют садовым, огородным, земельным участком.

Обращаться за компенсацией можно с 1 июня, выплачивают ее не позднее 30 числа месяца, следующего за месяцем приема заявления. Деньги переведут на вашу банковскую карту, или их можно будет получить через Почту России - это решает получатель.