2020-04-29T08:45:03+03:00
75 лет Великой Победы

Александр Пассар: таежный охотник из Хабаровского края, ставший легендой военной разведки

На его счету 26 захваченных «языков» и 100 уничтоженных в рукопашном бою гитлеровцев
Александр ШТААЛЬ
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Александр Пассар: таежный охотник из Хабаровского края, ставший легендой военной разведки ФОТО: АКМНС Хабаровского краяАлександр Пассар: таежный охотник из Хабаровского края, ставший легендой военной разведки ФОТО: АКМНС Хабаровского края
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Александр Пассар - один из представителей коренных малочисленных народов Хабаровского края, который во время войны практически стал легендой. Он родился 13 января 1922 года в селе Дондон Нанайского района в семье рыбака. Окончил неполную среднюю школу, работал заведующим избой-читальней, а в 1941 году отправился на службу в Красную Армию.

НА ВОЙНЕ

Первый бой дальневосточник принял 27 июля под Тихвином Ленинградской области. Его способности пригодились, когда он перешел в полковую разведку. Оказался очень важен его опыт таежного охотника и природные данные - острый слух и зоркий глаз. Пассар был невысокого роста, не отличался атлетическим сложением, зато был невероятно сильным, ловким и выносливым человеком.

- С июня 1942 года по июнь 1944 года старший сержант Пассар захватил 26 «языков», уничтожил в рукопашном бою больше 100 гитлеровцев. Кроме того, он восемь раз доставлял ценнейшие сведения и документы - карты и боевые планы, воспитал 80 разведчиков, из которых трое стали Героями Советского Союза, - рассказали в КНОТОК.

Об Александре Пассаре знали далеко за пределами первого Белорусского фронта. Фотографии прославленного разведчика и статьи о нем публиковали во многих фронтовых и центральных газетах. Сельчанин из Хабаровского края смог прославить не только нанайский народ, вселял уверенность и надежду на Победу жителям огромной страны.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» старшего сержанта Александра Пассара удостоили звания Героя Советского Союза, а также вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Служба в армии закончилась для Александра Падалиевича в 1947 году. После демобилизации он вернулся на Дальний Восток и обосновался в Хабаровске. Он работал в отделении связи, на заводе, вел активную военно-патриотическую работу, часто выступал перед школьниками, студентами и воинами-дальневосточниками.

Таежный охотник и прославленный разведчик Александр Пассар скончался 26 октября 1988 года. Его похоронили на кладбище села Мичуринское Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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