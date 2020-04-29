Страсти по Чехову: в Комсомольском районе обиженный вахтовик схватился за ружье

Поздним вечером в пятницу, 27 апреля, на железнодорожном разъезде №21, вблизи от озера Болонь, раздались выстрелы из охотничьего ружья. Но стреляли не по птице или зверью. Мишенью стали строительные вагончики, в которых жили прокладывающие автотрассу для нефтяников вахтовики. За огнестрельное оружие тоже взялся один из них.

У 58-летнего фигуранта были доводы в пользу применения огнестрела. Накануне вечером он был уволен, по своим словам, незаконно, и получил расчет, сумму которого посчитал недостаточной.

После рабочего дня бригада расслаблялась в одном из двух строительных вагончиков. Само собой, не обошлось и без горячительного. В какой-то момент свежеуволенный коллега впал в пьяную обиду и, покинув помещение, схватился за ружье. Мужчина открыл стрельбу по вагончику со своими коллегами. По счастливой случайности обошлось без жертв.

- Задержанный, 58-летний местный житель, пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения решил отомстить работникам предприятия за незаконное увольнение и заниженный размер оплаты своего труда. Пострадавших нет, - рассказала «КП» Ольга Мироненко, начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО.

Разъезд №21 расположен на железнодорожной линии Волочаевка-2 - Комсомольск-на-Амуре между поселком Казарма 213 км и селом Болонь. В хуторке у таежного полустанка постоянно живет около 20 человек. В настоящее время сотрудниками Комсомольского ЛО МВД России на транспорте проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 и части второй статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Вопрос о происхождении огнестрельного оружия остается открытым.