В Хабаровске малый бизнес пирогами поддерживает врачей в войне с коронавирусом

Как оказалось, такое желание помочь медицинским работникам у женщины возникло после одного из обращений президента России к нации. Когда весь общепит в городе закрыли на карантин, приятельница нашей героини просто привезла горячие обеды в городскую 10-ю больницу, где развернут инфекционный госпиталь.

И Полина тоже решила поддержать людей в белых халатах, но уже по своему профилю — сладкими пирогами.

- Предложила свою идею нашим пекарям, они откликнулись с большим воодушевлением. Хотя малый бизнес сейчас в непростом положении, это вовсе не значит, что можно забыть о тех, кто спасает людям жизни, - уверенно говорит Полина.

Для такого особого случая пекари изобрели специальный рецепт, которого до этого не было в меню пекарни. В начинку пошли отборные консервированные персики и ягоды из докарантинных запасов.

Предпринимательница привезла несколько больших коробок с пирогами на территорию 10-й городской больницы, где сейчас расположен инфекционный госпиталь для больных с ковидом. Как призналась Полина, никакого «госсзаказа» не было, только личная инициатива и желание помочь и поддержать.

Однако, проникнуть на территорию инфекционного госпиталя было невозможно, и Полине пришлось разыскивать среди общих знакомых номер телефона одной из сотрудниц. Как ни старалась девушка скрыть кто она и откуда пироги, медсестра в белом халате всё равно догадалась. По фирменным логотипам на коробках.

- Мы не хотели афишировать свой душевный порыв и уж тем более не ждали какой-то обратной связи. Но позитивная реакция девушки, которая забирала коробки с пирогами, нас и вдохновила, и воодушевила. Сейчас собираем продуктовые наборы для ветеранов по спискам. Мы обязаны поддержать тех, кто не просто победил в такой страшной войне, но и подарил жизнь следующим поколениям. Такой уж у нас коллектив - готовы откликнуться, если потребуется наша помощь, - говорит Полина Платицына.

Напомним, Владимир Путин в каждом своем выступлении подчеркивает и необходимость поддержки медработников, и то, что соотечественники сегодня должны сплотиться и потерпеть временные трудности ради сохранения будущего. «Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный и трудный путь, на котором нужно предусмотреть все риски, проявить здравый смысл, ответственность и выдержку», - заявил президент в одном из своих обращений.