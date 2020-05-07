Современные тимуровцы

Как писал Гете, «тот, кто ничего не делает для других – ничего не делает для себя». Сегодня, когда многие нуждаются в помощи, быть волонтером сложно не только физически, но и морально. И люди, готовые положить все свои душевные силы на благо других, самые настоящие герои, о которых стоит писать книги. Сейчас в Хабаровске больше 6 500 добровольцев, которые помогают пожилым и больным людям, детям и животным. Кто такие емельяновцы и как депутатство помогает в волонтерской работе, рассказал этим утром депутат Законодательной Думы Хабаровского края Петр Емелянов.

Петр Емелянов, депутат Законодательной Думы Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 07_05_2020.