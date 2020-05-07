2020-05-07T08:34:09+03:00
Это - Хабаровск!

Современные тимуровцы

Прямой эфир 7 мая на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН
Поделиться:
Современные тимуровцыСовременные тимуровцыФото: Сергей ПЯТКОВ
Изменить размер текста:

Как писал Гете, «тот, кто ничего не делает для других – ничего не делает для себя». Сегодня, когда многие нуждаются в помощи, быть волонтером сложно не только физически, но и морально. И люди, готовые положить все свои душевные силы на благо других, самые настоящие герои, о которых стоит писать книги. Сейчас в Хабаровске больше 6 500 добровольцев, которые помогают пожилым и больным людям, детям и животным. Кто такие емельяновцы и как депутатство помогает в волонтерской работе, рассказал этим утром депутат Законодательной Думы Хабаровского края Петр Емелянов.

Петр Емелянов, депутат Законодательной Думы Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Петр Емелянов, депутат Законодательной Думы Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 07_05_2020.

Петр Емельянов

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Жильцов рухнувшего дома в Хабаровске переселят в новостройку
Пожар выгнал на улицу семьи с детьми в Хабаровском крае
Почта России приглашает жителей Хабаровского края сделать письма-треугольники
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 7 мая: лечение получают 540 человек
Торговца, вернувшего деньги покупателю, наказали в Хабаровске
Жители Хабаровского края смогут воспользоваться специальными условиями пролонгации вкладов от Сбербанка
В Хабаровском крае возможны паводки на Нижнем Амуре
Реконструкция Комшоссе и Лазо возобновилась в Комсомольске
В минздраве Хабаровского края рассказали о перепрофилировании детской больницы
Машина вылетела с дороги и перевернулась на крышу в Хабаровске
Первый житель Хабаровского края взял ипотеку в Сбербанке по новой президентской программе