2020-05-08T05:45:12+03:00
Это - Хабаровск!

Опять пятница

Прямой эфир 8 мая на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН
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Опять пятницаОпять пятницаФото: Сергей ПЯТКОВ
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И не просто пятница, а предпраздничный день. В преддверии великого праздника радио «Комсомольская правда — Хабаровск» напоминает, как важно знать своих героев.

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, праздник Великой Победы не проходит незаметно. Многие организации и компании не смогли остаться в стороне и активно принимают участие как в организации самого праздника, так и в жизни ветеранов. Сбербанк разработал ряд продуктов для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, создал «Банк памяти» и поддерживает фонд «Память поколений». Об этих акциях и продуктах рассказали заместитель управляющего Хабаровского отделения Сбербанка Иван Петров и руководитель направления коммуникаций Хабаровского отделения Сбербанка Анастасия Пиотрович.

Иван Петров, заместитель управляющего Хабаровского отделения Сбербанка Фото: Сергей ПЯТКОВ

Иван Петров, заместитель управляющего Хабаровского отделения СбербанкаФото: Сергей ПЯТКОВ

Анастасия Пиотрович, руководитель направления коммуникаций Хабаровского отделения Сбербанка Фото: Сергей ПЯТКОВ

Анастасия Пиотрович, руководитель направления коммуникаций Хабаровского отделения СбербанкаФото: Сергей ПЯТКОВ

История – это то, что мы должны принимать безусловно и независимо от своего отношения к событиям. И попытки исказить правду о Великой Отечественной войне являются настоящим преступлением. Современный человек должен знать , как все было на самом деле, чтобы избежать повторения подобного. О причинах возникновения недостоверных данных и борьбе с ними рассказал первый секретарь краевого отделения КПРФ Петр Перевезенцев.

Петр Перевезенцев, первый секретарь краевого отделения КПРФ Фото: Сергей ПЯТКОВ

Петр Перевезенцев, первый секретарь краевого отделения КПРФФото: Сергей ПЯТКОВ

Во время Великой Отечественной войны радио играло важную роль, а голос Левитана ждали каждое утро и каждый вечер. С тех пор прошло больше семидесяти лет, тысячи передач и сотен тысяч песен в эфирах радиостанций. Поговорили об истории радио и послушали одни из первых записей с руководителем музея «Мир говорящих машин» Евгенией Веретенниковой.

Евгения Веретенникова, руководитель музея «Мир говорящих машин» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Евгения Веретенникова, руководитель музея «Мир говорящих машин»Фото: Сергей ПЯТКОВ

В самые сложные моменты, когда казалось, что все потеряно, у людей оставалась культура. Военные стихи и песни до сих пор являются особым направлением творчества. И теперь, когда мир в панике и отчаянии, культура должна напомнить, что человек может справиться со всем. Поэтому у нас в студии поднимала моральных дух, буквально доводя до слез ведущих, певица, участница шоу «Голос» Екатерина Белякова.

«Дети войны» - это особая группа людей, которые вынуждены были столкнуться с ужасами кровопролитных боев, будучи еще совсем юными. Именно им председатель Хабаровского фотографического общества Светлана Тиканова посвятила одноименный проект. Кто эти люди и как создавался проект она рассказала этим утром.

Светлана Тиканова, председатель Хабаровского фотографического общества Фото: Сергей ПЯТКОВ

Светлана Тиканова, председатель Хабаровского фотографического обществаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 08_05_2020.

Это Хабаровск от 08_05_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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