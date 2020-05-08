2020-05-08T09:44:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Хабаровского края дал новые распоряжения по работе детских садов

Пока речь идет об увеличении дежурных групп и открытии коммерческих детсадов
Александр ШТААЛЬ
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Глава Хабаровского края дал новые распоряжения по работе детских садовГлава Хабаровского края дал новые распоряжения по работе детских садовФото: Правительство Хабаровского края
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Глава Хабаровского края Сергей Фургал озвучил новое решение относительно работы детских садов. Первыми его услышали участники оперативного штаба регионального правительства по противодействию распространения коронавирусной инфекции нового типа. О своих решениях губернатор сообщил, отвечая на вопрос министра образования края Виктории Хлебниковой.

Глава ведомства предложила продолжить работу дошкольных учреждений в режиме дошкольных групп. Также Виктория Георгиевна отметила, что нужно расширять список родителей, которые будут работать, а дальше по мере организации этой работы принимать решения.

- Мы этот вопрос уже рассматривали. Пока нужно сохранить режим самоизоляции, но увеличить количество дежурных групп там, где это необходимо. Частные садики тоже пусть работают, - ответил Сергей Фургал на предложение министра образования края.

Глава ведомства отметила, что для коммерческих садиков уже внесли изменения в нормативно-правовую базу. Все они уже приступили к работе.

Сергей Фургал отметил, что школьников вряд ли пустят в школы. В дополнение к его реплике Виктория Георгиевна сообщила, что сейчас обучение продолжают только ученики 9-10 классов. Сейчас в школах ждут рекомендации по проведению итоговой аттестации.

Глава Хабаровского края дал новые распоряжения по работе детских садов.Правительство Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU

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