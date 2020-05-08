Глава Хабаровского края дал новые распоряжения по работе детских садов

Глава Хабаровского края Сергей Фургал озвучил новое решение относительно работы детских садов. Первыми его услышали участники оперативного штаба регионального правительства по противодействию распространения коронавирусной инфекции нового типа. О своих решениях губернатор сообщил, отвечая на вопрос министра образования края Виктории Хлебниковой.

Глава ведомства предложила продолжить работу дошкольных учреждений в режиме дошкольных групп. Также Виктория Георгиевна отметила, что нужно расширять список родителей, которые будут работать, а дальше по мере организации этой работы принимать решения.

- Мы этот вопрос уже рассматривали. Пока нужно сохранить режим самоизоляции, но увеличить количество дежурных групп там, где это необходимо. Частные садики тоже пусть работают, - ответил Сергей Фургал на предложение министра образования края.

Глава ведомства отметила, что для коммерческих садиков уже внесли изменения в нормативно-правовую базу. Все они уже приступили к работе.

Сергей Фургал отметил, что школьников вряд ли пустят в школы. В дополнение к его реплике Виктория Георгиевна сообщила, что сейчас обучение продолжают только ученики 9-10 классов. Сейчас в школах ждут рекомендации по проведению итоговой аттестации.