В Хабаровском крае разработали план снятия ограничений на работу бизнеса

Коронавирус пройдет, а вот проблемы в экономике, созданные вынужденными ограничительными мерами, останутся. Уж несколько месяцев в Хабаровском крае не работают многие секторы экономики, раньше исправно приносившие налоги в бюджет, некоторые предприниматели вынуждены были увольнять сотрудников, чтобы хоть как-то удержаться на плаву, что стабильности региону не добавило.

БИЗНЕС ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ

На днях президент разрешил субъектам федерации самим решать, когда и какие ограничительные меры снимать. Как только об этом стало известно, в Хабаровском крае состоялось совместное заседание межведомственной группы по мониторингу реального сектора экономики и краевого карантинного штаба по поддержке бизнеса. Главные вопросы: как не нанести вред жизни и здоровью населения и в то же время дать возможность работать предприятиям, особенно малого и среднего бизнеса. После активного обсуждения было принято решение снимать ограничения в три этапа.

- На первом этапе планируется расширить виды деятельности, где люди относительно безопасно могут контактировать между собой. Кстати, большинство из предприятий первой волны уже работают. Списки тех, кто сможет открыться и не нанести вреда как себе, так и своим клиентам - составлены, - рассказал Юрий Золочевский, первый зампредседателя правительства края по экономическим вопросам. - Снятие ограничений второго этапа возможно в точечном режиме с соответствующей проработкой дополнительных мер и вручением предписаний Роспотребнадзора. Основаниями для снятия ограничительных мер третьего этапа должны служить в первую очередь темпы прироста заболеваемости.

Это значит, что как только ежедневный прирост количества инфицированных в крае серьезно пойдет на спад, а число выздоравливающих на подъем - предприятиям, имеющим повышенные риски заражения, могут разрешить работу. Как отметили в профильном министерстве, все списки и сроки будут согласовываться с краевым управлением Роспотребнадзора.

ЧЕТЫРЕ КРИТЕРИЯ

То есть с одной стороны в крае сохраняется режим самоизоляции, зато с другой значительно расширяется количество видов экономической деятельности, которым разрешат работать. Губернатор предложил в проект свои поправки.

- Нам рекомендовано рассматривать по трем видам, а мы будем по четырем видам рассматривать, - подчеркнул Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - Я предлагаю в качестве критериев установить первое: рост инфицирования, или рост заболеваемости, второе: количество выздоравливающих и уже выздоровевших больных, третье - количество проведенных тестов, и четвертое: свободный коечный фонд в случае возникновения или развития ситуации в негативном формате. Вот эти четыре критерия должны быть для нас основными, позволяющими принимать те или иные решения.

Также губернатор предложил к основным критериям добавить подпункты. Такие, как количество тяжелых больных, количество летальных исходов и частота возникновения очаговости. Кроме того, Сергей Фургал предложил немного ослабить режим самоизоляции. Разрешить прогулки, но со строгим соблюдением всех противоэпидемических мер.

Роспотребнадзор не против расширения перечня услуг, которые могут предоставляться населению, и соответственно постепенного снятия ограничений с предприятий, но предупреждает, что все это должно проходить с жестким соблюдением требований методических рекомендаций, которые сегодня предлагаются для всех отраслей и видов деятельности.

- Это значит, что каждое открывающееся и работающее предприятие должно иметь достаточное количество средств защиты для своих сотрудников, - отметила Татьяна Зайцева, руководитель краевого управления Роспотребнадзора. - Это не должна быть одна маска для одного работающего на 10 часов. Количество масок должно быть из расчета на смену каждые два - три часа. Обязательное наличие дезинфицирующих средств, обязательная дезинфекция помещений, их проветривание и так далее. Только при соблюдении всех этих условий предприятие сможет начать работать.

Причем все это должно соблюдаться неукоснительно. При малейшем признаке инфекционного заболевания человек должен выводиться из коллектива, и руководство в обязательном порядке должно информировать сотрудников Роспотребнадзора.

- Сокрытие информации недопустимо, - подчеркнула Татьяна Зайцева. - Думать, что само пройдет, нельзя, само обычно не проходит.

Также Роспотребнадзор не против и открытия парков и других рекреационных зон для прогулок и занятий спортом, но без аттракционов и точек питания, только для пеших прогулок и занятий спортом, но опять же с соблюдением социальной дистанции и всех необходимых мер безопасности.

В Хабаровском крае разработали план снятия ограничений на работу бизнесаФото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае разработали план снятия ограничений на работу бизнесаФото: Правительство Хабаровского края