День Победы в Хабаровске 9 мая 2020 года: фотоотчет из города во время праздника
В Хабаровске отметили знаменательное событие – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. К празднику готовились заранее, продумывали программу, но из-за коронавируса пришлось срочно корректировать сценарий.
Вместо традиционного парада на площади Ленина провели воздушный парадФото: Сергей ПЛОТНИКОВ
Так, вместо традиционного парада на площади Ленина провели воздушный парад.
Вместо традиционного парада на площади Ленина провели воздушный парад.Сергей Плотников
Самолеты пролетели над Хабаровском утром 9 мая, после церемонии возложения цветов к мемориалу.
При этом маршем прошли в том числе и под окнами некоторых ветеранов.
Прошла акция «Поющий двор»Фото: Администрация Хабаровска
Одновременно с этим прошла акция «Поющий двор», участник которой поздравили ветеранов во дворах со сцен импровизированных площадок.
Концерт «на колесах» устроили спасателиФото: Администрация Хабаровска
Концерт «на колесах» устроили также спасатели. Они придумали устроить видеотрансляции лучших песен военных лет на большом табло, расположенном на спецавтомобиле. Для этого задействовали «мобильный комплекс информирования и оповещения населения», который превратили в концертную площадку.
Горожане пришли почтить память погибших солдат, несмотря на пандемиюФото: Администрация Хабаровска
До парада прошла церемония торжественного возложения цветов к Вечному огню. Участвовали в ней представители власти, Восточного военного округа и горожане, которые пришли почтить память погибших солдат, несмотря на пандемию.
На Комсомольскую площадь стали съезжаться ретромашиныФото: Михаил СЕРГЕЕВ
Позже на Комсомольскую площадь стали съезжаться ретромашины. Автомобили разных марок и годов выпуска привлекли внимание горожан, которые все-таки отправились в праздничный день на прогулку.
На Комсомольскую площадь стали съезжаться ретромашины.Михаил СЕРГЕЕВ
Желающие могли не только любоваться техникой, потрогать ее руками, сфотографироваться на ее фоне и даже посидеть в салоне. К слову, в городе можно было заметить привет из советского прошлого – желтые баки на колесах с надписью «КВАС». Старшее поколение помнит, как из таких бочек разливали вкусный напиток.
ИСТОЧНИК KP.RU
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