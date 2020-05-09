2020-05-09T10:36:30+03:00
75 лет Великой Победы

День Победы в Хабаровске 9 мая 2020 года: фотоотчет из города во время праздника

Атмосферу праздника на День Победы все-таки смогли создать [фото и видео]
Александр ШТААЛЬ
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День Победы в Хабаровске 9 мая 2020 года: фотоотчет из города во время праздникаДень Победы в Хабаровске 9 мая 2020 года: фотоотчет из города во время праздникаФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске отметили знаменательное событие – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. К празднику готовились заранее, продумывали программу, но из-за коронавируса пришлось срочно корректировать сценарий.

Вместо традиционного парада на площади Ленина провели воздушный парад Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Вместо традиционного парада на площади Ленина провели воздушный парадФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Так, вместо традиционного парада на площади Ленина провели воздушный парад.

Вместо традиционного парада на площади Ленина провели воздушный парад.Сергей Плотников

Самолеты пролетели над Хабаровском утром 9 мая, после церемонии возложения цветов к мемориалу.

При этом маршем прошли в том числе и под окнами некоторых ветеранов.

Прошла акция «Поющий двор» Фото: Администрация Хабаровска

Прошла акция «Поющий двор»Фото: Администрация Хабаровска

Одновременно с этим прошла акция «Поющий двор», участник которой поздравили ветеранов во дворах со сцен импровизированных площадок.

Концерт «на колесах» устроили спасатели Фото: Администрация Хабаровска

Концерт «на колесах» устроили спасателиФото: Администрация Хабаровска

Концерт «на колесах» устроили также спасатели. Они придумали устроить видеотрансляции лучших песен военных лет на большом табло, расположенном на спецавтомобиле. Для этого задействовали «мобильный комплекс информирования и оповещения населения», который превратили в концертную площадку.

Горожане пришли почтить память погибших солдат, несмотря на пандемию Фото: Администрация Хабаровска

Горожане пришли почтить память погибших солдат, несмотря на пандемиюФото: Администрация Хабаровска

До парада прошла церемония торжественного возложения цветов к Вечному огню. Участвовали в ней представители власти, Восточного военного округа и горожане, которые пришли почтить память погибших солдат, несмотря на пандемию.

На Комсомольскую площадь стали съезжаться ретромашины Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

На Комсомольскую площадь стали съезжаться ретромашиныФото: Михаил СЕРГЕЕВ

Позже на Комсомольскую площадь стали съезжаться ретромашины. Автомобили разных марок и годов выпуска привлекли внимание горожан, которые все-таки отправились в праздничный день на прогулку.

На Комсомольскую площадь стали съезжаться ретромашины.Михаил СЕРГЕЕВ

Желающие могли не только любоваться техникой, потрогать ее руками, сфотографироваться на ее фоне и даже посидеть в салоне. К слову, в городе можно было заметить привет из советского прошлого – желтые баки на колесах с надписью «КВАС». Старшее поколение помнит, как из таких бочек разливали вкусный напиток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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