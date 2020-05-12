Впервые тигренок из ЕАО вплавь добрался из Китая в Еврейскую автономию

Тигры из Еврейской автономии все чаще удивляют людей своими неоднозначными поступкам. Ранее сообщалось о рекорде тигра Павлика из этого же региона, который неожиданно для всех начал активно перемещаться в сторону северо-запада. Хищник стал самым западным амурским тигром. За последние 20 лет он первый, кто удостоился такого «звания». Одним из последних неожиданных поступков были прогулки тигрицы из Лазо по хрупкому льду Амура. Она путешествовала из России в Китай и не догадывалась, что буквально играет на нервах местных охотоведов.

«ПОДВИГИ» ЛАЗОВКИ

Вылазки тигрицы на сопредельную территорию начались с приходом весны. В общей сложности хищница успела пять раз сбегать в Поднебесную и обратно, при этом не побоялась взять с собой девятимесячного отпрыска. Когда охотоведы в области замечали очередной поход, они буквально хватались за сердце. К слову, любой из таких визитов в Китай мог закончиться трагически.

Первый заход случился в начале марта 2020 года. Специалисты со своей стороны оценили ее поведение, как безответственное. Пока люди пытали понять суть хищной души, полосатая кошка методично осваивала новое пространство. При этом не сразу было понятно, брала ли она тогда собой тигренка или оставила его дома. Переживать был повод и в первом, и во втором случае. Они могли вместе провалиться в воду, прогуливаясь по тонкому льду, или с тигрицей могла случиться беда, тогда тигренок остался бы в одиночестве, и неизвестно, как сложилась бы его судьба. К счастью, первый вояж обошелся без происшествий.

Когда тигрица разведала маршрут за границу, она стала еженедельно захаживать в Поднебесную ФОТО: Виктор Кузьменко

Когда тигрица разведала маршрут за границу, она стала еженедельно захаживать в Поднебесную. За ее передвижениями специалисты внимательно следили по сигналам с ошейника с GPS-модулем. Позже выяснилось, что отпрыск все-таки путешествовал с ней же. Тигрица пять раз сбегала в Китай и обратно, четыре из этих походов были в компании тигренка.

В КИТАЙ - ПО ЛЬДУ, В РОССИЮ - ВПЛАВЬ

Лазовка и ее малыш 12 апреля в последний раз пришли на сопредельную территорию по льду Амура. Мать и дитя неделю гуляли за границей, перекусили кабаном, которого добыли в здешних лесах. Еще они попали в объектив фотоловушки китайских ученых и стали практически сенсацией для местных СМИ. Нагулявшись вдоволь, семейство засобиралось домой, но не тут-то было – лед растаял, вместо него уже была мутная вода, освободившаяся из-под корки льда.

Что в этот момент происходило с тигрицей, сложно представить. Она упорно бродила вместе с малышом по берегу Амура, искала безопасное место для переправы на российский берег. Пока хищница искала выход из положения, за ней пристально следили специалисты Центра «Амурский тигр», сотрудники охотуправления Еврейской автономной области и МРОО «Центр «Тигр», китайские ученые и специалисты, а также сотрудники Института проблем экологии и эволюции РАН имени Северцова и центра по изучению кошачьих (КНР).

Хищники стали практически сенсацией для местных СМИ ФОТО: Центр по изучению кошачьих (КНР)

Как животные решили проблему, стало известно 28 апреля. По данным, поступившим с ошейника хищницы, выяснили, что Лазовка вместе с тигренком успешно переправилась через реку. В подтверждение этих данных, охотоведы из области обнаружили на берегу реки в месте переправы свежие отпечатки лап тигрицы и тигренка.

РЕКОРДНЫЙ ЗАПЛЫВ ТИГРЕНКА

Ученые пытаются понять поведение тигрицы. С одной стороны - в местах ее обитания на территории России достаточно копытных животных. То есть бегать в Китай исключительно ради добычи, да еще и с риском для жизни, как минимум неразумно. К тому же на территории Еврейской автономии у Лазовки и ее детеныша нет факторов беспокойства.

- Тигрица достаточно долго выбирала место для возвращения на Родину. Разумеется, мы сами этого не видели, но, если исходить из полученных данных по локациям, то тигрица предпринимала несколько попыток переплыть реку, - рассказал Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Возможно, тигренок не решался с ней плыть, и она возвращалась за ним. А может быть, малыш пытался плыть с мамой, но уставал и возвращался на китайский берег, вынуждая и ее повернуть назад. В итоге семейство переплыло реку. К слову, тигренок на девятом месяце жизни успешно преодолел водную преграду шириной как минимум 550 метров. Это неоспоримый факт и своего рода рекорд. До этого таких случаев не фиксировали, и ранее, когда отмечали следы (или получали фотоизображения) тигрицы с тигрятами на территории Китая, считали, что тигрята там и родились, так как река Амур считалась для них непреодолимым препятствием. Лазовка с тигренком это предположение опровергли. Специалисты надеются, что такая тяга к путешествиям, особенно заплывы, не войдут в привычку животных.