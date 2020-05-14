2020-05-14T07:13:57+03:00
Спорт

В «СКА-Хабаровск» назвали свою легенду

Челлендж #НашаЛегенда хабаровскому клубу передали друзья-соперники ФК «Нефтехимик»
Василий ЗАДУНАЕВ
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В «СКА-Хабаровск» назвали свою легендуВ «СКА-Хабаровск» назвали свою легендуФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
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Во время вынужденной самоизоляции скучают все – и футболисты и их фанаты. Как-то разнообразить скуку призваны различные мероприятия – тренировки онлайн, которые проводят игроки, прямые эфиры и конечно челенджи. Очередной из них: #НашаЛегенда, на днях начали футболисты нижнекамского «Нефтехимика», ближайшие, если судить по турнирной таблице первенства ФНЛ, соперники СКА. Нижнекамцы свою легенду выбрали, им оказался Андрей Ситчихин

- Это настоящая легенда нашего клуба, - пишут на страничке «Нефтехимика». - Андрей провел в футболке нашего клуба 419 матча, в которых отдавал все силы без остатка. В 2006—2015 годах работал в тренерском штабе «Нефтехимика», был главным тренером клуба. В сезоне 2011/2012 годов вывел «Нефтехимик» в ФНЛ.

После этого «Нефтехимик» передал эстафету «Динамо-Брест» и «СКА-Хабаровску». «Красно-синие» долго думать не стали и тоже назвали игрока, а теперь и тренера достойного занесения в списки легенд.

В «СКА-Хабаровск» назвали свою легенду Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

В «СКА-Хабаровск» назвали свою легендуФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

- Благодарим друзей-соперников из ФК «Нефтехимик» за номинацию в челлендже, - подчеркнули в пресс-службе «СКА-Хабаровска». - Тем более, что буквально на днях одну из легенд мы переподписали. Конечно же речь идёт об Алексее Поддубском! Уже фактически выросло целое поколение болельщиков, которые знают Алексея Николаевича только как тренера. А ведь он финалист Кубка СССР (1991/92), победитель зоны «Восток» Второго дивизиона (2001), серебряный призёр зоны «Восток» второго дивизиона (1999, 2000), бронзовый призёр зоны «Восток» второго дивизиона (1997).

Алексей Поддубский прежде всего воспитанник хабаровского футбола. С 1988 года выступал за родной СКА. В 1992-1993 годах играл в высшей лиге сначала за ЦСКА (финалиста последнего розыгрыша Кубка СССР), а затем за «Океан» из Находки. В элитном дивизионе 38 матчей, 3 мяча. С 1995-го снова в СКА. Много лет был капитаном. Всего за хабаровскую команду провёл 450 матчей, забил 57 мячей.

В «СКА-Хабаровск» назвали свою легенду Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

В «СКА-Хабаровск» назвали свою легендуФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

В июне 2013 года он был назначен старшим тренером «СКА-Энергии», в 2015 исполнял обязанности главного тренера. В 2016-17 годах. - наставник «молодёжки» клуба. 30 апреля 2017 года вновь назначен и.о. главного тренера «СКА-Хабаровск», а 24 мая утверждён в должности главного тренера. 28 мая 2017 года вывел «СКА-Хабаровск» в российскую Премьер-лигу. В декабре 2017 года занял пост спортивного директора ФК «СКА-Хабаровск». Вновь на посту главного тренера армейцев с марта 2019 года.

В свою очередь «СКА-Хабаровск» передал эстафету ФК «Химки» и ФК «Монако» / AS Monaco.

ИСТОЧНИК KP.RU

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