Уникальная математическая олимпиада имени Невельского прошла в Хабаровске во второй раз

Проверить, на что ты способен, посоревноваться со сверстниками, защитить честь своего учебного заведения, пополнить портфолио и, что немаловажно, получить за свои знания денежный приз. Такую возможность второй год подряд хабаровским школьникам предоставляют Педагогический институт ТОГУ и управление образования администрации Хабаровска при поддержке АО «Страховая компания «Колымская».

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

Идея проведения математической олимпиады для школьников родилась коллегиально, педагоги заявили о необходимости вовлечения в олимпиадное движение учеников средних классов, а руководитель страховой компании выразил готовность поддержать начинание. Создали инициативную группу из представителей ПИТОГУ, управления образования, лицея инновационных технологий, учителей математики городских школ и страховой компании «Колымская», которая разработала все детали этого проекта. Сообща решили, что носить она должна имя российского адмирала Геннадия Невельского, который, будучи кадетом морского корпуса, увлекался математическими и географическими науками и очень много сделал для освоения Дальнего Востока.

МАТЕМАТИКА УМ В ПОРЯДОК ПРИВОДИТ

В компании «Колымская» выразили готовность профинансировать этот турнир умников, так как уверены, что математика нуждается в популяризации, а юные математики в поддержке.

- По нашему мнению, математика в последнее время отодвигается на второй план. Есть даже теория, что при наличии у ребенка гуманитарных наклонностей ему не нужно изучать точные науки, - делится президент АО «СК «Колымская» Григорий Лесков. - А мы считаем, что математика - это предмет, который необходим каждому, так как учит системности, дает понимание алгоритма. Поэтому и решили поддерживать тех детей, которые имеют способности к математике. К тому же для нас, занятых страхованием, математика очень важна, ведь вся наша работа построена на ней. Не менее важен и соревновательный момент. Надеемся, что для кого-то участие и победа в этой олимпиаде станут первой ступенькой на пути к большим достижениям.

В том, что это очень правильное и нужное начинание как для школьников, так и для педагогов, уверен один из идеологов и организаторов, директор ПИТОГУ, кандидат физико-математических наук, доцент Виктор Мендель.

- Ученики 4-7 классов участвуют в школьном туре Всероссийской олимпиады, но мы-то понимаем: чем раньше ребенок начнет соревноваться и приобретать навыки, тем больше у него шансов, что его заметят и помогут раскрыть таланты. А еще для ребенка это опыт, который неоценим, - объясняет он. - Педагоги же привыкли готовить к олимпиадам старшеклассников, а этот конкурс обогащает нас опытом работы с учениками средней школы. Его мы передаем студентам, которые пойдут работать в школу.

РАЗНОЙ СЛОЖНОСТИ

Плюс математической олимпиады имени адмирала Г.Н. Невельского еще и в том, что в отличие от массы всевозможных конкурсов, проходящих онлайн, она не обезличена. У ребенка есть возможность оценить свой уровень и статус среди сверстников в своем городе. Организаторы уже заметили, что есть участники, которые стремятся стать лучшими в городе, а есть те, кому важно обойти своих одноклассников. Ведь для кого-то стимулом может стать понимание, что он единственный в классе смог решить эту задачу. И пусть в этот раз не победил, он знает, к чему надо стремиться. Его удалось увлечь.

Разработкой заданий как для заочного этапа, так и для очного, занимается оргкомитет. И, как подчеркнул Виктор Мендель, каждая задача обсуждается и редактируется. Причем подбираются они так, чтобы каждый ребенок мог что-то решить.

- Есть достаточно простые в исполнении, а есть те, где надо не только записать математическое действие, но и обосновать его, так сказать, задачи на опережение, - добавляет он. - В школьной программе таких заданий нет, и это требует от участника творческого подхода и нестандартного мышления. Те, кому удается усвоить алгоритм решения олимпиадных заданий, дальше успешно участвуют во всевозможных конкурсах.

ДОХОДНЫЕ ЗНАНИЯ

В прошлом году финал и церемония награждения, которые прошли в аудиториях и актовом зале лицея инновационных технологий, стали яркими и запоминающимися событиями для всех участников. И в этом году, регистрируясь для участия, ребята уже точно знали, что, приложив старания и умения, они могут получить от 10 тысяч рублей за третье место до 30 тысяч за первое.

- Нам очень повезло, что в нашем городе есть такой молодой, нестандартно мыслящий и творческий бизнесмен - Григорий Геннадьевич Лесков. Он понимает, что любой труд должен быть оплачен, поэтому для победителей и призеров учредил весьма солидные денежные призы, за которые может побороться любой школьник с 4-го по 7-й класс, - уверена директор лицея инновационных технологий Виктория Полозова. - Решение олимпиадных заданий - это серьезная работа, и, на мой взгляд, очень правильно, что за этот труд школьник получает вознаграждение. Ребенок понимает, что он сам заработал эти деньги, и по-другому к ним относится. По прошлому году знаю, что кто-то из победителей на премию усовершенствовал свой компьютер, а кто-то отдал свою первую зарплату на семейные нужды.

Кстати, ЛИТ учредил свою награду: все призеры получат приглашение поступить в лицей без вступительных испытаний. И после первой математической олимпиады несколько юных математиков пополнили ряды лицеистов.

А плюс участия бизнеса еще и в том, что это позволяет организовать все так, как надо. К примеру, в этом году для проведения очного тура привлекли студентов ПИТОГУ - будущих учителей математики. Они не только обеспечили чистоту замера, но и получили организаторский опыт. Ведь на месте участников им приходилось быть не раз, а вот посмотреть на все происходящее с другой стороны они смогли впервые. И это опыт пригодится им на практике.

Для участия в математической олимпиаде в 2020 году зарегистрировались почти 600 учеников 4-7 классов. Выполнить задания отборочного тура и отправить готовые решения удалось 460 ребятам, а в финале соревновались 175. Каждый из них получил задание и листок для его выполнения. Никаких гаджетов, надежда только на собственные силы. Работы уже проверены, победители и призеры определены.

Как только позволит эпидемиологическая ситуация, состоится церемония награждения, где каждый получит заслуженную награду. Не забудут организаторы и про педагогов талантливых ребят, для них приготовили дипломы и памятные призы.

Текст: Наталья Жигунова