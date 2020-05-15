В Хабаровском крае 75 лет назад ковали Победу и делали легендарные самолеты

В Хабаровском крае отгремели, если можно так сказать в условиях коронавируса, празднества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ветеранам оказали должный почет, по случаю торжества провели онлайн-акции, которые объединили людей, вынужденно разобщенных из-за эпидемии. Тем не менее, тема Великой Отечественной войны всегда актуальна. Писать об этом событии уместно до праздника, во время праздника и после него. Тем более, что именно Хабаровский край стал одним из регионов, где в прямом смысле слова ковали Победу.

ПОМОЩЬ ФРОНТУ ИЗ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Жители региона приложили много сил для долгожданной Победы над фашистами. Начиная с 1941 года, в крае наладили производство и поставки на фронт оборонной продукции, боеприпасов и вооружения. Продукцию военного назначения изготавливали на местных предприятиях, которые в срочном порядке перевели на новое производство, мобилизовали внутренние резервы промышленности, разработали огромные сырьевые богатства Дальнего Востока. Тогда же переориентировали экономику на военные нужды и на создание автономного хозяйства на случай открытия фронта на Дальнем Востоке.

Спуск тяжелого монитора ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края

- Из Хабаровского края на фронт отправляли авиабомбы, снаряды, мины, минометы местного производства. На Хабаровском заводе «Дальэнергомаш» в августе 1941 года произвели первые стержни, необходимые для изготовления мин. Также на предприятии отливали корпуса для мин и гранат, детали для танков, а с 1942 года ремонтировали танки, - рассказали в региональном министерстве культуры.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ – РОДИНА ЛЕГЕНДАРНЫХ САМОЛЕТОВ

В военные годы в Комсомольске-на-Амуре заработал единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, который 15 февраля 1942 года дал первую сталь. А еще в городе юности наладили производство самолетов Ил-4, ставших легендой авиации. Всего самолетов построили пять тысяч 256, половина которых вышла из цехов авиационного завода № 126 Комсомольска-на-Амуре. В июле 1942 года предприятие первым в крае наградили орденом В.И. Ленина. К слову, здесь же, на заводе, занимались комплектованием более 10 «именных эскадрилий», созданных на частные средства: «Комсомольск», «Хабаровский комсомол», «Комсомол Колымы», «Сухинический колхозник», «Дальневосточный чекист», «Камчатка фронту» и др.

Эскадрилью «Хабаровский комсомол» на фронт по маршруту «Комсомольск-Хабаровск-Куйбышевка-Восточная-Чита-Красноярск-Омск-Свердловск-Москва» перегоняли летчики из состава 13-го отряда Дальневосточного управления Гражданвоздухфлота. Он базировался в Хабаровском гидропорту. Командиром группы был Аркадий Иванович Романов. Первые девять самолетов взлетели 25 декабря 1941 года, а 29 декабря отправили последнее звено эскадрильи.

Цех по производству боеприпасов Хабаровского автобронетанкового ремонтного завода №105 ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края

Авиаторы эскадрильи «Хабаровский комсомол» позже написали письмо дальневосточным создателям боевых машин. Вот его содержание:

«Мы не забудем, что врученные нам машины построены на трудовые рублики дальневосточной молодежи. Будем беречь машины, как зеницу ока и разить врага без промаха в его черное сердце».

ЗАВОДЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Война внесла изменения в привычную жизнь, нужно было перестроиться, ставить новые цели и идти к ним. Так, в крае стали больше производить морских и речных кораблей. В основном в этом направлении работал судостроительный завод Комсомольска-на-Амуре, откуда поступали корабли и подводные лодки, а также корпуса авиационных бомб и артиллерийских снарядов. Сборкой тяжелых мониторов и изготовлением зажигательных авиабомб и морских мин занимались на Хабаровском заводе имени Кирова.

Мужчины уходили воевать, а работали во имя Победы в основном женщины, молодежь, 14-15-летние подростки. Такого персонала было примерно 80 процентов от всех трудящихся. На производство возвращались пенсионеры. Подростки наравне со взрослыми работали в две смены - дневную и ночную, по двенадцать часов. Порою сутками не уходили с завода, недоедая, недосыпая, но выполняя срочные фронтовые задания.

Танки, прибывшие в цех Хабаровского автобронетанкового ремонтного завода №105 на ремонт ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края

Тем не менее, в крае строили и вводили в эксплуатацию новые предприятия. Например, сдали первую очередь нефтепровода Оха-на-Сахалине-Софийское протяженностью 387 км и порт Маго. В Советской Гавани в декабре 1942 года приступили к строительству Северного судоремонтного завода, а в Комсомольске-на-Амуре запустили нефтеперерабатывающий завод, который занимался переработкой нефти в авиационный бензин и дизельное топливо.

К слову, в те времена не было технической документацией на производство боеприпасов, не хватало собственных кадров, знавших производство вооружения. Решать эти проблемы приходилось очень оперативно и своими силами.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Хабаровский край в годы войны оказался мощным тылом. Но потенциал региона не ограничивался потрясающей работоспособностью его жителей. Уставшие от войны люди тянулись к творчеству. Например, к 1945 году художники и писатели края подготовили 450 сатирических плакатов «Удар по врагу» на общеполитические, фронтовые и тыловые темы, из которых свыше 50 были изданы тиражом более 200 тысяч оттисков.

Заметим, что тысячи хабаровчан после войны получили заслуженные награды, 42 человека стали Героями Советского Союза, 28 дальневосточных соединений и частей, отличившихся в боях с немецко-фашистскими захватчиками, удостоили почетных наименований и наград. Кроме того, 14 дивизий, три бригады, два авиационных полка стали «Гвардейскими».

Память о Великой Отечественной войне и Победе в ней нужно сохранить во что бы то ни стало. Пока жива память о тех страшных событиях, есть шанс, что новая кровопролитная война не случится. Помните всегда о тех, кто подарил нам мирное небо.