В прокуратуре рассказали о снайпере из Хабаровского края, не допустившем ни одной ошибки
Представители народа Нани в Хабаровском крае восприняли нападение немецкой армии в начале Великой Отечественной войны чуть ли не как личную беду. Их дома хоть и находились далеко от боевых действий, но коренные жители все равно старались попасть на фронт и защищать большую родину. Ранее редакция «КП»-Хабаровск» писала о снайперах Александре Пассар и Акиме Самар. Сегодня расскажем о еще одном герое, который прославил народ Нани и Хабаровский край в военные годы. Информацию о нем любезно предоставили в прокуратуре Хабаровского края.
О ГЕРОЕ
Борис Александрович Оненко родился в 1925 году в селе Сикачи-Алян. Сегодня это место известно своими петроглифами, тайна возникновения которых не дает покой ученому сообществу. Здесь же он учился в школе, а когда ему не было 18 лет он, как большинство представителей своего народа, просился на фронт. Из-за возраста его призвать не могли. Не забирали в армию еще и как представителя малочисленных народов севера. В те годы была установка от государства беречь таких людей. Однако рыбаки и охотники из числа нанайцев записывались добровольцами и все равно шли воевать. Борис Александрович смог в свои 17 лет добиться призыва: в РККА он с 15 сентября 1942 года.
Молодой боец оказался в составе Воронежского фронта в 1943 году. Он учился жить в военных условиях и воевать, сражался на передовой. В 1945 году, когда советский народ победил фашистов, ему было всего 19 лет.
ВЕТЕРАН ПРОКУРАТУРЫ ОБ ОТЦЕ-ФРОНТОВИКЕ
Так получилось, что дочь Бориса Александровича тоже по-своему защищала Родину. Папа бился за страну на фронте, а она следила за порядком с точки зрения закона. Светлана Борисовна Оненко - ветерана прокуратуры Хабаровского края. Собирать информацию об отце ей помогала ветеран прокуратуры Галина Александровна Пысина. Найденные материалы вошли в книгу «Широкая дорога Нани», выпущенная Хабаровским книжным издательством в 1984 году к 50-летию образования Нанайского района.
- Все они (народ Нани, прим. ред.), герои войны, при совершении своих подвигов, проявляли чудеса храбрости и героизма, используя при этом навыки, которые исторически сохранили представители этого народа. Они хорошо и метко стреляли и были снайперами, передвигались, как дикая кошка Уссурийской тайги. А еще были разведчиками, были ловкими и быстрыми, среди них были успешные связисты, восстанавливавшие связь между подразделениями в боевых и самых невероятных условиях. Были нанайцы и хорошими саперами, - рассказывает Галина Пысина.
Многие из них не вернулись домой. О погибших в боях напоминают письма, военные треугольники. Дочь Бориса Александровича рассказывала, что отец воевал в составе Воронежского фронта, первого Украинского, первого Белорусского фронтов. Она припомнила, как папа рассказывал, что он – Герой Советского Союза.
Дочь вспомнила, как папа рассказывал, что он – Герой Советского Союза ФОТО: Прокуратура Хабаровского края
- Я все время думаю, выдумал он эту историю или нет. Он говорил, что переправил большое количество войск через реку, находясь в воде, бесшумно толкал лодку с находившимися там и замаскированными бойцами. Такую переправу за короткий промежуток времени он делал многократно, обеспечив успешное наступление наших войск, - рассказала Светлана Оненко.
ПОДВИГИ БОРИСА ОНЕНКО
Между тем, наградной лист фронтовика оказался впечатляющим. Чтобы найти данные сделали нужные запросы и выяснили много интересного. Например, Орден Славы III степени дальневосточник получил после прорыва обороны противника на Нарвском направлении 14 января 1945 года. Тогда молодой боец сделал проход в проволочных заграждениях и минных полях врага в районе Станиславово. К слову, работать приходилось под огнем противника. Он смог пропустить стрелковую роту без потерь, шел впереди наших частей, обезвредил в районе Нуна 56 немецких мин и дал возможность продвинуться вперед без потерь наших частей. Сам отбивал контратаки противника и убил двух немецких солдат.
Орден «Красная звезда» рядовому Оненко 5 марта 1945 года достался после преследования частью противника в направлении Северо-Западном город Конитц. Враг взорвал мост через реку Червона Струга у Бавилен и через реку Брае севернее озера Ловне. Оненко под сильным огнем противника, стоя в воде, забивал сваи, в итоге два моста длинной в пять метров и в 30 метров построили за один день. Наши войска и боевая техника были пропущены вовремя.
В конце марта того же года Борис Александрович под сильным огнем противника южнее Елхоф лично снял 40 штук мин, руководил расчетом лодки, несмотря на сильный огонь противника первым переправился в район химического завода, высадил пехоту и вернулся за следующей партией стрелков. Противник изловчился и повредил лодку, но находчивый Оненко придумал, как устранить повреждение и все-таки доставил на остров бойцов. Тогда его наградили Орденом Великой Отечественной войны II степени.
После переправки десанта пехоты через реки Ост Одер и Вест Одер 19 апреля 1945 года он первым внедрился на правый берег реки Вест Одер в наикратчайший срок. Вернулся, взял очередную группу пехоты и тоже переправил. В течение трех суток без отдыха непрерывно переправлял пехоту, боеприпасы, раненых, чем способствовал захвату плацдарма. После такой отваги командиры Падалко и Кирющенко в наградном листе от 23 апреля 1945 года указали, что он достоин присвоения звания «Героя Советского Союза». Однако несколько слов изменили исход события: «Красного Знамени. Рокоссовский. 20.5.45. Подпись».
Бориса Александровича Оненко уже нет в живых, но его подвиги мы будем помнить всегда. Он один из тех, кто спасал страну от фашистских захватчиков, боролся за мирное небо. Борис Александрович за всю войну не ошибся ни разу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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