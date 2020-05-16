В прокуратуре рассказали о снайпере из Хабаровского края, не допустившем ни одной ошибки

Представители народа Нани в Хабаровском крае восприняли нападение немецкой армии в начале Великой Отечественной войны чуть ли не как личную беду. Их дома хоть и находились далеко от боевых действий, но коренные жители все равно старались попасть на фронт и защищать большую родину. Ранее редакция «КП»-Хабаровск» писала о снайперах Александре Пассар и Акиме Самар. Сегодня расскажем о еще одном герое, который прославил народ Нани и Хабаровский край в военные годы. Информацию о нем любезно предоставили в прокуратуре Хабаровского края.

О ГЕРОЕ

Борис Александрович Оненко родился в 1925 году в селе Сикачи-Алян. Сегодня это место известно своими петроглифами, тайна возникновения которых не дает покой ученому сообществу. Здесь же он учился в школе, а когда ему не было 18 лет он, как большинство представителей своего народа, просился на фронт. Из-за возраста его призвать не могли. Не забирали в армию еще и как представителя малочисленных народов севера. В те годы была установка от государства беречь таких людей. Однако рыбаки и охотники из числа нанайцев записывались добровольцами и все равно шли воевать. Борис Александрович смог в свои 17 лет добиться призыва: в РККА он с 15 сентября 1942 года.

Молодой боец оказался в составе Воронежского фронта в 1943 году. Он учился жить в военных условиях и воевать, сражался на передовой. В 1945 году, когда советский народ победил фашистов, ему было всего 19 лет.

ВЕТЕРАН ПРОКУРАТУРЫ ОБ ОТЦЕ-ФРОНТОВИКЕ

Так получилось, что дочь Бориса Александровича тоже по-своему защищала Родину. Папа бился за страну на фронте, а она следила за порядком с точки зрения закона. Светлана Борисовна Оненко - ветерана прокуратуры Хабаровского края. Собирать информацию об отце ей помогала ветеран прокуратуры Галина Александровна Пысина. Найденные материалы вошли в книгу «Широкая дорога Нани», выпущенная Хабаровским книжным издательством в 1984 году к 50-летию образования Нанайского района.

- Все они (народ Нани, прим. ред.), герои войны, при совершении своих подвигов, проявляли чудеса храбрости и героизма, используя при этом навыки, которые исторически сохранили представители этого народа. Они хорошо и метко стреляли и были снайперами, передвигались, как дикая кошка Уссурийской тайги. А еще были разведчиками, были ловкими и быстрыми, среди них были успешные связисты, восстанавливавшие связь между подразделениями в боевых и самых невероятных условиях. Были нанайцы и хорошими саперами, - рассказывает Галина Пысина.

Многие из них не вернулись домой. О погибших в боях напоминают письма, военные треугольники. Дочь Бориса Александровича рассказывала, что отец воевал в составе Воронежского фронта, первого Украинского, первого Белорусского фронтов. Она припомнила, как папа рассказывал, что он – Герой Советского Союза.

Дочь вспомнила, как папа рассказывал, что он – Герой Советского Союза ФОТО: Прокуратура Хабаровского края

- Я все время думаю, выдумал он эту историю или нет. Он говорил, что переправил большое количество войск через реку, находясь в воде, бесшумно толкал лодку с находившимися там и замаскированными бойцами. Такую переправу за короткий промежуток времени он делал многократно, обеспечив успешное наступление наших войск, - рассказала Светлана Оненко.

ПОДВИГИ БОРИСА ОНЕНКО

Между тем, наградной лист фронтовика оказался впечатляющим. Чтобы найти данные сделали нужные запросы и выяснили много интересного. Например, Орден Славы III степени дальневосточник получил после прорыва обороны противника на Нарвском направлении 14 января 1945 года. Тогда молодой боец сделал проход в проволочных заграждениях и минных полях врага в районе Станиславово. К слову, работать приходилось под огнем противника. Он смог пропустить стрелковую роту без потерь, шел впереди наших частей, обезвредил в районе Нуна 56 немецких мин и дал возможность продвинуться вперед без потерь наших частей. Сам отбивал контратаки противника и убил двух немецких солдат.

Орден «Красная звезда» рядовому Оненко 5 марта 1945 года достался после преследования частью противника в направлении Северо-Западном город Конитц. Враг взорвал мост через реку Червона Струга у Бавилен и через реку Брае севернее озера Ловне. Оненко под сильным огнем противника, стоя в воде, забивал сваи, в итоге два моста длинной в пять метров и в 30 метров построили за один день. Наши войска и боевая техника были пропущены вовремя.

В конце марта того же года Борис Александрович под сильным огнем противника южнее Елхоф лично снял 40 штук мин, руководил расчетом лодки, несмотря на сильный огонь противника первым переправился в район химического завода, высадил пехоту и вернулся за следующей партией стрелков. Противник изловчился и повредил лодку, но находчивый Оненко придумал, как устранить повреждение и все-таки доставил на остров бойцов. Тогда его наградили Орденом Великой Отечественной войны II степени.

После переправки десанта пехоты через реки Ост Одер и Вест Одер 19 апреля 1945 года он первым внедрился на правый берег реки Вест Одер в наикратчайший срок. Вернулся, взял очередную группу пехоты и тоже переправил. В течение трех суток без отдыха непрерывно переправлял пехоту, боеприпасы, раненых, чем способствовал захвату плацдарма. После такой отваги командиры Падалко и Кирющенко в наградном листе от 23 апреля 1945 года указали, что он достоин присвоения звания «Героя Советского Союза». Однако несколько слов изменили исход события: «Красного Знамени. Рокоссовский. 20.5.45. Подпись».

Бориса Александровича Оненко уже нет в живых, но его подвиги мы будем помнить всегда. Он один из тех, кто спасал страну от фашистских захватчиков, боролся за мирное небо. Борис Александрович за всю войну не ошибся ни разу.