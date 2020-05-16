2020-05-16T05:47:51+03:00
Коронавирус Covid-19

До губернатор Хабаровского края дошли жалобы медперсонала на выплаты

Глава региона подчеркнул, что если есть возможность помочь, то упускать ее не нужно
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Губернатор Хабаровского края отреагировал на жалобы медперсонала о выплатахГубернатор Хабаровского края отреагировал на жалобы медперсонала о выплатахФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае медработники получили зарплату с учетом дополнительных выплат, анонсированных в том числе президентом. На заседании оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции глава минздрава отчитался о том, как прошел процесс.

- Выделено краю на дополнительные выплаты 51,5 миллиона рублей, учреждениям направили согласно заявкам чуть больше 49 миллионов рублей. Начисления провели 8 мая 2020 года на общую сумму 37,6 миллионов рублей. День получили две тысячи 32 человека в 46 лечебных учреждениях, - отчитался министр здравоохранения Александр Витько.

Также глава ведомства отметил, что регион получил из федерального бюджета дополнительно 60,9 миллиона рублей. Эти деньги потратят на выплаты за май 2020 года. В целом на апрель-июнь краю на выплаты медработникам выделили 195 миллионов рублей.

До губернатор Хабаровского края дошли жалобы медперсонала на выплаты.Правительство Хабаровского края

Кроме того из краевого бюджета выделили в апреле 19,5 миллионов рублей. Их также распределились по медучреждениям согласно заявок с целью обеспечить выплаты тем медработникам, которые не вошли в список, утвержденный на федеральном уровне. Доплаты получили 883 человека. На сегодняшний день в Хабаровском крае полностью выполнили обязательства перед медработниками.

На этой, казалось бы, радостной ноте закончить обсуждение вопроса не удалось. До главы региона дошли жалобы и вопросы медработников по поводу начислений.

- Точечно возникают проблемы, где-то на скорой помощи водители не довольны начислением. Мне пожаловались работники кухни в больнице, где действительно зараженные коронавирусом. Надо посмотреть, что за ситуация. Я сторонник того, если есть возможность помочь, надо ею пользоваться, но не в ущерб другим гражданам, - сказал Сергей Фургал.

Глава Хабаровского края уже поручил составить финансовую отчетность по выплатам медработникам. Он заверил, что все поступившие жалобы проверят. По вопросам начисления, пожалуйста, обращайтесь по телефонам горячей линии (4212) 40-25-56 и (4212) 40-21-25 с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пациентов привозят с синей кожей, в глазах у них страх смерти»: Шокирующий дневник реаниматолога о спасении больных с коронавирусом
Врач подробно расписал, как Covid-19 поражает организм, что нужно делать, чтобы избежать аппарата ИВЛ, как приходится откачивать больных, и почему те впадают в кому
"У врачей заклеена переносица, а у кого нет - кровавые раны". Пациентка и сотрудница Кремлевки сняла фильм о "красной зоне" коронавируса
Пресс-секретарь ЦКБ Ольга Сорокина рассказывает про съемки, которые продолжались неделю - в реанимации, палатах, и лаборатории [видео]
Новости 24
Возобновилась работа международного пункта пропуска «Хабаровск»
Яхту, замаскированную под спасательный катер, продадут в Хабаровске
Мошенники продают вместо телеприставок коробки с землей в Хабаровском крае
Обстановка в Хабаровском крае 16 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 15 мая 2020 года: выздоровели почти 500 человек
Мэр Биробиджана ушел на карантин
Бизнес освободили от арендной платы за землю в Хабаровске
Пожар на балконе одного из домов возник в Хабаровске
В Хабаровске стартовали ярмарки выходного дня
В Хабаровске стало больше безработных
Зрители Хабаровского края выбирают «ПОБЕДУ»
Хабаровский край получит 4,7 миллиарда рублей
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 15 мая 2020 года: погиб ветеран
Для школьников проведут психолого-педагогическую олимпиаду в Хабаровском крае
Дороги ремонтируют по нацпроекту в Биробиджане
Рыбака в Хабаровском крае поймали с незаконным уловом
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 15 мая 2020 года: 42 зараженных
50 миллионов рублей перечислило РусГидро регионам Дальнего Востока на борьбу с COVID-19
Жители Хабаровского края по-прежнему часто задают вопрос про ЖКХ
Жители Хабаровского края смогут подписаться на любимые газеты, не выходя из дома