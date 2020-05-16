В Хабаровском крае медработники получили зарплату с учетом дополнительных выплат, анонсированных в том числе президентом. На заседании оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции глава минздрава отчитался о том, как прошел процесс.

- Выделено краю на дополнительные выплаты 51,5 миллиона рублей, учреждениям направили согласно заявкам чуть больше 49 миллионов рублей. Начисления провели 8 мая 2020 года на общую сумму 37,6 миллионов рублей. День получили две тысячи 32 человека в 46 лечебных учреждениях, - отчитался министр здравоохранения Александр Витько.

Также глава ведомства отметил, что регион получил из федерального бюджета дополнительно 60,9 миллиона рублей. Эти деньги потратят на выплаты за май 2020 года. В целом на апрель-июнь краю на выплаты медработникам выделили 195 миллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/779440" frameborder="0"></iframe> До губернатор Хабаровского края дошли жалобы медперсонала на выплаты.Правительство Хабаровского края

Кроме того из краевого бюджета выделили в апреле 19,5 миллионов рублей. Их также распределились по медучреждениям согласно заявок с целью обеспечить выплаты тем медработникам, которые не вошли в список, утвержденный на федеральном уровне. Доплаты получили 883 человека. На сегодняшний день в Хабаровском крае полностью выполнили обязательства перед медработниками.

На этой, казалось бы, радостной ноте закончить обсуждение вопроса не удалось. До главы региона дошли жалобы и вопросы медработников по поводу начислений.

- Точечно возникают проблемы, где-то на скорой помощи водители не довольны начислением. Мне пожаловались работники кухни в больнице, где действительно зараженные коронавирусом. Надо посмотреть, что за ситуация. Я сторонник того, если есть возможность помочь, надо ею пользоваться, но не в ущерб другим гражданам, - сказал Сергей Фургал.

Глава Хабаровского края уже поручил составить финансовую отчетность по выплатам медработникам. Он заверил, что все поступившие жалобы проверят. По вопросам начисления, пожалуйста, обращайтесь по телефонам горячей линии (4212) 40-25-56 и (4212) 40-21-25 с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00.