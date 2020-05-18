О жестокой правде войны написал хабаровский фронтовик

Владимир Клипель - писатель, который на личном опыте познал ужасы войны. На фронт его забрали, когда он учился в Свердловском художественном училище. Его героическая военная служба растянулась на длинные семь лет - с 1939 по 1946 годы.

НЕ СЧИТАЛ СЕБЯ ГЕРОЕМ

Владимир Иванович родился 28 июля 1917 года на станции Ин Смидовичского района. После окончания школы поступил в училище, но не смог его окончить. Студент однажды стал бойцом Красной армии, воевал на Финской и Великой Отечественной войнах, участвовал в боях с японцами на Дальнем Востоке, был фронтовым разведчиком.

Он был писателем, художником скульптором, краеведом.Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

О себе Владимир Клипель говорил так: образование семь классов, военная академия - фронт, учился на художника - не доучился. Ироничная оценка самого себя не могла скрыть его талантов.

- Он был писателем, художником, скульптором, краеведом. С большим теплом относился к музею имени Н.И. Гродекова, помогал формировать писательский фонд. В залах музея проводили выставки его художественных работ и памятные юбилейные выставки, - рассказали в музее имени Н.И. Гродекова.

Из воспоминаний Владимира Клипеля:

«Шло время, а меня все не оставляла война»Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

«Шло время, а меня все не оставляла война. Что ни ночь, то снятся бомбежки, обкладывают меня разрывы снарядов, и нет от них спасения… Так хотелось рассказать о пережитом, об испытаниях, выпавших на нашу долю! И все чаще одолевала мысль написать о боях, через которые прошел».

ТВОРЧЕСТВО ФРОНТОВИКА

Литературным творчеством писатель-фронтовик начал заниматься в 1950-е годы. Среди его первых произведений были роман о войне «Медвежий вал». Позже опубликовали «Испытание на верность», «Солдаты Отечества», «Исповедь», «Однополчане» и «Генерал Горелов». Основной темой его произведений стала жестокая правда войны. Так, в «Медвежьем вале» он описал разгром советскими войсками Витебской группировки врага в июне 1944 года.

Основной темой его произведений стала жестокая правда войныФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Писал фронтовик и об уникальной дальневосточной природе. Любовь к здешним местам он выразил в таких произведениях, как «Дебри», «Дневник летних странствий», «Лесные узоры», «Улыбка Джугджура» и «Календарь Приамурья».

Произведения Владимира Ивановича отмечены премиями и наградами - серебряной медалью имени А. А Фадеева за роман «Испытание на верность», премией губернатора Хабаровского края за книгу «Исповедь».

Любовь к здешним местам он выразил в таких произведенияхФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Владимир Иванович Клипель был членом Союза писателей России, Заслуженным работником культуры РСФСР, Почетным гражданином города Хабаровска. Ветеран и прозаик не раз участвовал в таежных экспедициях, многие годы увлекался деревянной скульптурой, участвовал в персональных и групповых художественных выставках.

Он скончался в 2011 году. Личные вещи, а также фотографии, документы и книги героя хранятся в фондах Гродековского музея.