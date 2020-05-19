Хабаровские артисты везли культуру на фронт, даже несмотря на страх перед японцами-смертниками

В год, когда вся страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, надо отдать дань уважения тем, кто сражался на передовой, работал в тылу и творчеством пытался поддержать солдат в нелегкие годы. Фронтовые концертные бригады колесили по частям, артисты выступали на импровизированных подмостках, а то и вовсе на привалах. Путь к зрителям-бойцам зачастую был сопряжен с опасностью.

ТЕАТР ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Театральная семья Войнаровских – одно из ярких явлений культурной жизни Хабаровска 1930-1970-х годы, которому супруги отдали лучшие годы своей жизни. Расцвет их творческий деятельности пришелся на трудные годы Великой Отечественной войны. Тогда в Хабаровском краевом театре музыкальной комедии продолжали показывать спектакли изо дня в день, не смотря на неспокойную обстановку.

- Здание театра по улице Шевченко переоборудовали под военный госпиталь, труппа работала на сцене Окружного Дома офицеров Красной Армии. Артисты регулярно выходили на сцену в репертуарных спектаклях, активно участвовали в работе выездных фронтовых концертных бригад, - рассказали в музее имени Н.И. Гродекова.

Н.И. Симонова в спектаклях Хабаровского краевого театра музыкальной комедии, 1940-1960-е годыФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Игорь Войнаровский и Нина Войнаровская-Симонова были ведущими актерами, исполнявшими роли опереточного репертуара и музыкальной комедии советской эпохи, которые ставились в Хабаровском театре. Этих артистов отличал высокий профессионализм, музыкально-драматический талант, преданность театру и особое трудолюбие.

АРТИСТЫ СТРЕМИЛИСЬ К ВЫЕЗДНЫМ КОНЦЕРТАМ

В хабаровском музее хранятся коллекции документов и фотографий из личного архива народных артистов Российской Федерации, солистов Хабаровского краевого театра музыкальной комедии Игоря Войнаровского и Нины Войнаровской-Симоновой. Есть среди экспонатов и дипломная работа солистки, окончившей ГИТИС. Нина Ивановна выбрала тогда тему «Произведения советских авторов на сцене Хабаровского театра музыкальной комедии (1940-1960-е годы)». По сути, это самое настоящее свидетельство событий театральной жизни Хабаровска времен войны.

Нина Ивановна писала, что артисты с воодушевлением и патриотическим порывом стремились к выездным концертамФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Нина Ивановна писала, что артисты с воодушевлением и патриотическим порывом стремились к выездным концертам. Они понимали, что бойцам важно услышать хорошую музыку, хоть немного отвлечься, отдохнуть от сражений. Специальную выездную группу создали в 1941 году, сделав ее, по сути, передвижным филиалом театра.

Из воспоминаний Нины Войнаровской-Симоновой:

«Однажды во время маневров войск Приморского военного округа в течение восьми дней мы дали около 40 концертов. Исполняли оперетты «Роз Мари», «Ярмарка невест», «Сильва», «Нитуш», в концертном исполнении давали отрывки их «Холопки» и «Свадьбы в Малиновке». Помню площадку, наскоро смонтированную из поставленных борт о борт «Студебеккерах», оживленные лица бойцов, которым мы все – и молодежь, и артисты старшего поколения были счастливы доставить минуты радости».

К слову, семейная жизнь солистов Игоря Юрьевича и Нины Ивановны официально началась в 1944 году. Они вместе работали в концертных бригадах, в 1945 году выступали даже не на смастеренных наскоро подмостках, а на привалах. Шли бои, артисты вместе с наступающими частями передвигались по Маньчжурии. В память врезался трудный и опасный путь по жаре через предгорья Хингана и пустыню Гоби. По ночам участники концертных бригад прятались в землянках, боялись, что в скалах засели японцы-смертники. В тот период артистка ждала ребенка, позже она выезжала на концертные выступления уже

Выступали даже не на смастеренных наскоро подмостках, а на привалахФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

с грудным сыном.

БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ТРУД

Артисты не сразу вернулись в Хабаровске. Какое то время театр на колесах продолжал курсировать по регионам. По возвращении солисты долго получали благодарные письма со штемпелями полевой почты. За труд в 1945 году Игоря Юрьевича наградили Орденом Красной Звезды, а Нину Ивановну – медалью «За боевые заслуги». Артисты вручили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и «За победу над Японией».