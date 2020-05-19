2020-05-19T06:57:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Хабаровске дети выходят из самоизоляции в детские сады

Легко ли попасть в дошкольное учреждение, проверила на себе корреспондент «КП»-Хабаровск»
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске дети выходят из самоизоляции в детские садыВ Хабаровске дети выходят из самоизоляции в детские садыФото: Мария ЛЕНЦ
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Самоизоляция - как много в этом слове для сердца родительского слилось. Особенно тяжко пришлось тем, кому пришлось на жилых квадратных метрах совмещать работу, присмотр за отпрысками и домашние дела. Мамочки поймут: еду приготовить, постирать, сделать уборку и другие мелочи жизни, занимающие львиную долю времени. В таком же положении оказались и некоторые сотрудники редакции «КП»-Хабаровск». Буквально сегодня одна из наших корреспондентов Ольга Кива спустя месяц самоизоляции отвела свою дочку в детский сад.

- Ребенок бежал вперед меня. Не ожидала такой прыти от нее, но можно понять. Практически все время просидели в четырех стенах, жутко устали, дочке надо сменить обстановку, а мне нужна тишина, чтобы работать, - рассказывает Ольга.

СБОР ДОКУМЕНТОВ

До того, как это радостное событие случилось, семья корреспондента собирала справки. С работы взяли документы со следующим содержанием:

«Дана (ФИО сотрудника и дата рождения) в том, что она работает в компании «…» в должности (…). Организация на момент выдачи справки не закрыта на карантин в связи с COVID-19, указанный сотрудник работает согласно штатного расписания с 9:00 до 18:00. Среди других сотрудников случаев заражения коронавирусной инфекцией не зафиксировали, карантинные мероприятия не проводятся. Дата/подпись».

- Сложнее оказалось взять справку у педиатра. Каждый год в мае у ребенка аллергия на цветение. Когда к врачу пришли в первый раз, были признаки, похожие на симптомы ОРВИ. Отправили нас домой. Посидели, понаблюдались, пришли опять. Небольшое обследование - и справку нам все-таки дали, - рассказывает Ольга. - Потом все документы отправили на электронную почту заведующей, она проверила и прислала подтверждение, что нас приняли в дежурную группу.

Дежурную группу открыли в детском саду, расположенном почти во дворе дома Фото: Ольга КИВА

Дежурную группу открыли в детском саду, расположенном почти во дворе домаФото: Ольга КИВА

Потом родители сходили за справками к терапевту. Их осмотрели, измерили температуру, давление, послушали легкие, задали еще какие-то вопросы по аллергии и хроническим заболеваниям, и все - справки в руках. Кстати, очереди на тот момент были небольшие, поэтому времени на эту процедуру ушло мало.

ОБСТАНОВКА С ДЕЖУРНЫМИ ГРУППАМИ В ГОРОДЕ

Видимо, мама и дочь так хотели сменить обстановку, что пришли в садик самыми первыми. По счастью, дежурная группа открылась как раз в их садике, который находится буквально во дворе дома. До дежурных групп, открытых ранее, добираться было долго, поэтому не спешили с оформлением.

К слову, сейчас в 16 детских садах краевой столицы работают 44 дежурные группы, куда ходят в общей сложности 485 детей, чьи родители работают, несмотря на режим самоизоляции. Пока речи не идет о том, чтобы полностью открыть садики. Работать будут именно дежурные группы, в каждую примут до 12 ребят. Для безопасности будут действовать жесткие утренние фильтры, причем проверять будут не только детей на предмет температуры и насморка, но и родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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