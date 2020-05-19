В ЕАО стартовала подготовка к летнему оздоровительному отдыху

ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЙ ДЕНЬ!

Накануне в правительстве ЕАО должно было состояться совещание по вопросам организации массового детского отдыха в летний период. Но это мероприятие не состоялось по непредвиденным обстоятельствам - некоторые члены областного правительства нарушили правила личной безопасности и ушли на самоизоляцию из-за угрозы заражения коронавирусом.

Как сообщил заместитель председателя областного комитета образования Илья Карепов, несмотря на то, что межведомственное совещание отодвинули по срокам, шаги к организации массового детского отдыха в регионе уже сделаны. В профильном ведомстве заработала горячая линия, посвященная актуальной теме. Любой родитель может позвонить в рабочие дни (с 9:00 до 18:00) по номерам телефонов 8 (42622) 4-14-03, 8 (42622) 2-01-46 и получить исчерпывающую информацию. В субботу и воскресенье задать вопросы по организации летнего отдыха детей в этом году можно по телефону 8-964-477-4737.

- Желающие могут забронировать путевки в загородные детские лагеря, но когда начнется летний оздоровительный сезон, пока непонятно. Роспотребнадзор пока не дает разрешения. Позвонив по горячей линии, родители могут сориентироваться - где, как, что и каким образом планируется организовать. Если будут какие-то изменения, мы сообщим дополнительно, - рассказали в областном комитете образования.

Корреспондент «КП» - Хабаровск» позвонил по указанным номерам телефонов. Приятный женский голос на другом конце провода сообщил, что по началу первой летней смены точной информации пока нет. Не исключено, что загородные лагеря заработают с 15 июня.

- Можно забронировать путевки в детские оздоровительные лагеря. Стоимость путевки в лагерь «Алые паруса» - 24800 рублей на все смены, в «Жемчужину» - 22300 рублей на все смены. Стоимость путевки в лагерь «Фома» - от 25900 рублей. Бронирование в «Алые паруса» и «Жемчужину» бесплатное, а с «Фомой» нужно договариваться, так как это частная структура, - сообщила оператор горячей линии. - Если у кого-то доходы меньше прожиточного минимума на одного члена семьи, то он имеет право на скидку при приобретении путевки. Подробности можно узнать в постановлении правительства ЕАО №172 от 2017 года. Там указан перечень необходимых документов для получения соответствующей льготы.

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ НА ГРЯДКАХ?

По словам биробиджанки Светланы, матери двоих детей, проблема летнего отдыха для нее стоит остро. Но денег на приобретение путевок нет.

- Нам льгота не положена, так как у нас доход получается выше прожиточного минимума. Но за такие цены я купить путевки не могу. Мой муж временно не работает из-за ограничений, связанных с коронавирусом, поэтому экономить приходится на всем, - рассказала Светлана. - Отправлю летом ребятишек к бабушке, которая живет в Облученском районе - пусть помогают по огороду. А то из-за этой самоизоляции Сережа и Оленька часами сидят за компьютером и смартфонами. А ведь для развития детей необходимо другое: свежий воздух, купание в речке, загар и увлекательное времяпровождение на грядках. А затем, если с урожаем повезет, всей семьей займемся заготовками на зиму...

Многие биробиджанские родители делятся актуальной информацией в социальных сетях и по сарафанному радио, кто-то уже забронировал путевки в детские загородные лагеря. Встречаются и пессимисты, которые утверждают, что «карантин по коронавирусу» в ЕАО продолжится до начала нового учебного года...