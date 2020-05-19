Что изменится в Хабаровском крае с 1 июня 2020 года: законы, выплаты, компенсации

ПРО КОРОНАВИРУС

До 1 июня 2020 года в Хабаровском крае действует ряд ограничительных мер, связанных с борьбой с распространением коронавирусной инфекцией нового типа. До этой даты приостановлена работа заведений общественного питания (исключение – работающие на вынос), органов ЗАГС, судов, детских садов (работают дежурные группы), а учебные заведения передают знания дистанционно. Ограничения смягчают, однако снимут ли их полностью с 1 июня или продлят – сейчас один из самых главных вопросов. В правительстве края и Роспотребнадзоре внимательно следят за развитием ситуации. В любом случае окончательное решение будет приниматься только на основании рекомендаций санитарных врачей.

В Хабаровском крае сотрудники больниц и станций скорой помощи, в том числе младший медицинский персонал продолжат получать дополнительные выплаты за работу с заболевшими коронавирусной инфекцией. Ожидается, что сумма выплат в июне достигнет 100 миллионов рублей, 20% из них - это средства регионального бюджета, выделенные специально для поощрения медиков и вспомогательного персонала, не попавших в федеральный список.

ПРО СОЦВЫПЛАТЫ

С 1 июня 2020 года в Хабаровском крае начнется прием заявлений на выплату пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет, предложенных президентом Владимиром Путиным во время очередного совещания, а также принятых Законодательной думой региона 11 апреля. Напомним, сумма рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума на детей, установленной на II квартал года, предшествующего году обращения, - в размере 50 процентов от этого показателя. В 2020 году она составит 7 590 рублей 50 копеек.

С 1 июня 2020 года в Хабаровском крае начнутся единовременные выплаты семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет. Выплату на сумму в 10000 рублей можно оформить на сайте «Госуслуги» или в отделе ПФР.

ПРО ДОЛГИ И ДЕНЬГИ

Должники и взыскатели с 1 июня 2020 года будут жить по новым правилам. Существенные изменения внесены в федеральный закон РФ «Об исполнительном производстве». Так главные изменения коснуться социальных выплат, получаемых должником. Начиная с 1 июня, списание денежных средств с них будет запрещено на законодательном уровне. А для того, чтобы избежать ошибок, банки теперь обязаны предоставлять информацию о таких выплатах с помощью специального кода. Порядок расчета сумм, подлежащих взысканию, уже утвержден Минюстом. Нововведение позволит исключить ситуации, когда из-за незнания характера доходов судебные приставы могли заблокировать счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций или, например, пособиями по причине вреда здоровью.