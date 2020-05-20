Хабаровским кафе возможно разрешат открывать летние веранды

Один из атрибутов прошлой, докоронавирусной жизни - встречи в кафе с друзьями и близкими людьми. И, как это часто бывает, вроде незначительной, не самой главной детали не хватает сильнее всего.

В РЕЖИМЕ «ПОЛУЗАКРЫТО»

Понятно, что в нынешних условиях нельзя как прежде забивать залы под завязку – полтора метра дистанции нужно соблюдать. Но и держать общепит полузакрытым (кто-то продолжает работать на доставку) тоже нельзя.

С точки зрения пирамиды потребностей кафе и рестораны - ближе к вершине, надстройка на базовые, жизненно важные вещи. Но давайте глянем с точки зрения экономики: общепит загружает работой грузовые компании, производителей, в том числе местные сельхозпредприятия и фермеров, общепит дает работу студентам, молодым выпускникам, людям старшего возраста - повара, бариста, официанты, мойщики посуды, грузчики и так далее. А в масштабах города это сотни, возможно и тысячи людей. Им всем нужно на что-то жить, платить за жилье и на обед съедать что-то посытнее пачки «Доширака».

Полупустые из-за дистанции залы не требуют полной загрузки трудового коллектива, но выход есть - летние веранды, столики на широких хабаровских улицах. Чем мы хуже Парижа, где даже на узеньких переулках кофейни ухитряются умещать столики? Но просто так - взял и поставил - оборудовать «уличный зал» нельзя, нужно участвовать в конкурсах, которые проводит мэрия.

БАРЬЕРЫ - СНЯТЬ, ДИСТАНЦИЮ - ДЕРЖАТЬ!

Андрей Веретенников, председатель Союза рестораторов и отельеров Хабаровского края, попросил администрацию упростить разрешительные процедуры.

- В ассоциацию ресторатов Хабаровска и Совет по предпринимательству при администрации города поступают обращения от представителей отрасли общественного питания с просьбой упростить порядок размещения открытых площадок возле стационарных заведений, - объяснил Андрей Николаевич. - Веранды чаще всего открывают кафе и рестораны в центре города и на «красной линии». Делают они это на основании итогов конкурса, который давно состоялся. Но на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации и те рестораторы, которые ранее веранды не открывали, решили это сделать. Проще обеспечить санитарные нормы, продиктованные пандемией коронавируса. Как только снимут ограничения на нашу деятельность, летние веранды и разрешение на их открытие уже будут готовы.

В мэрии решили поддержать бизнес. Уже дано поручение городскому управлению торговли, питания и бытового обслуживания побыстрее разработать и внедрить новый порядок.

Есть надежда, что этим летом мы все-таки сможем выпить чашечку кофе, сидя на улице. Лично мне очень не хватает веранды одной известной хабаровской сети кофеен. Стояла она возле кинотеатра «Гигант», совершенно не мешая прохожим – места там столько, что в мини-футбол можно играть. Но то ли невыгодно оказалось, то ли конкуренция с кино-кафе сыграла свою роль (цены на веранде были ниже «гигантских») – веранду закрыли.

ВАЖНО

До тех пор, пока нет официального разрешения на открытие предприятий общепита в прежнем режиме, посиделки даже на уже установленных верандах запрещены. Так, на «красной линии» Хабаровска одно из заведений фаст-фуда пренебрегло требованиями безопасности и открыло для посетителей уличные столики. В итоге расстояние между людьми было на порядок меньше установленных полутора метров. Заведение наказали и потребовали закрыть веранду для клиентов.