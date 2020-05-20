В Хабаровском крае отмечают День метролога

Великий русский ученый Дмитрий Менделеев был уверен: «Наука начинается тогда, когда начинают измерять». Измерения сопровождают человека во всех сферах его жизни и хозяйственной деятельности. Как только человек рождается, его сразу взвешивают и измеряют, каждый день мы интересуемся температурой окружающей среды, назначаем встречи на определенное время и каждый раз при этом мы используем измерительные приборы.

Согласитесь, даже обычный ремонт начинается с покупки рулетки, и от ее точности зависит многое - обидно, если не хватит обоев или купишь лишнюю краску. И тут мы плавно подходим к теме обеспечения точности измерений. Этим занимается отдельная наука - метрология, которая изучает измерения, методы и средства обеспечения их единства и достижения требуемой точности. Обои можно докупить, а погрешность в измерениях при строительстве моста может стоить заваленного проекта.

Погрешность геодезического прибора - теодолита, нивелира или любого другого - решает, с какой "точностью" будет возведен объект. Фото: предоставлено ЦСМ

Без нее нет цивилизации, без них нет движения вперед! Наука метрология и профессия - метролог! Метролог - тот человек, от которого зависит, по сути, работа всей экономики. Такие отрасли, как судостроение, машиностроение, химическая, нефтехимическая, транспортная, газовая, энергетика - да, пожалуй, нет такой отрасли, где бы в той или иной форме не использовались измерительные приборы и, соответственно, не применялась бы метрология.

В Хабаровском крае поверкой измерительных приборов занимается ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Хабаровском крае и Еврейской автономной области».

Для начала давайте разберемся в терминах. В метрологии очень часто применяется термин «поверка». Нет, это не «проверка», написанная с ошибкой, поверка - это совокупность операций для подтверждения средств измерений метрологическим характеристикам. Вы наверняка слышали выражение «эталонный метр»? Так вот, сверка показаний рулетки, портновского метра с эталоном - и есть поверка. Конечно, это самый простой пример. Кстати, регулярность проведения поверок - необходимое условие. Думаю, это хорошо выучили собственники жилья, у которых установлены водяные, газовые и электрические счетчики. За точность их показаний, а значит и за справедливые платежи мы должны благодарить метрологов.

Эталонные гири для поверки весом. И да, эти гири тоже периодически поверяют. Фото: предоставлено ЦСМ

Центр стандартизации, метрологии и испытаний располагает высокоточным эталонным оборудованием, что позволяет проводить поверку по десяти видам измерений, в том числе геометрических и механических величин, параметров потока и расхода, уровня и объема веществ, давления, вакуума, времени и частоты, физико-химического состава и свойств веществ, теплофизических и температурных величин, электротехнических и магнитных величин, радиотехнических и радиоэлектронных величин, СИ медицинского назначения.

ФБУ «Хабаровский ЦСМ» - в настоящее время динамично развивающееся, современное, востребованное в регионе учреждение. ФБУ «Хабаровский ЦСМ» ведет постоянную работу по расширению области аккредитации на право проведения поверки (калибровки) средств измерений.

Каждую секунду в стенах этого учреждения совершается важная работа, о которой никто не задумывается и не слышит. Вы только задумайтесь: если медицинский прибор показывает отклонения, сразу задумываешься - сколько людей с его помощью успели обследовать? Или манометр показывает неправильно, и случился скачок давления - и все, взрыв!

Погрешность в работе медицинских приборов может буквально стоить жизни. Фото: предоставлено ЦСМ

Та же фармацевтика, например, невозможна без сверхточных измерительных приборов. Любая больница должна быть оборудована не просто по последнему слову техники, а по точному слову. Поверка оборудования по газовым датчикам тоже буквально может стать вопросом жизни и смерти.

В центр постоянно приносят на поверку и просят совета владельцы бытовых тонометров и термометров, которые хотят быть абсолютно уверены в их точности. Благодарны люди и за совершение покупок в магазине: точны ли весы, не утяжелил ли предприимчивый продавец гири на рынке?

Современная научно-техническая революция обусловила мощное развитие метрологии. Эта наука имеет большое значение для прогресса естественных и технических наук. Точные измерения неоднократно помогали сделать фундаментальные открытия.

Позволю себе слегка подкорректировать слова великого русского химика - не только наука, но и обычная жизнь невозможна без точных измерений. А значит, и без метрологии.