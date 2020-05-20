Погода на месяц в Хабаровске: в июне 2020 года будет жарко

Ах, июнь! Один из самых прекрасных месяцев в году на Дальнем Востоке - зелени и цветов на улицах уже достаточно, а до настоящей жары, как в июле-августе, еще далеко. Однако это лето, по прогнозам синоптиков, может стать одним из самых жарких не только в Хабаровске, но и во всей стране. Метеорологи в своих отчетах даже пророчат лету-2020 нехороший сценарий 2010 года, когда в России стояла страшная жара, вовсю полыхали и дымились леса, а люди задыхались в городах и от одного, и от другого. В Хабаровске погода в июне с самого начала покажет рост дневных и ночных температур.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ ЖАРЧЕ

Погода в первой декаде июня в 2020 году будет достаточно дождливой. Переменная облачность будет сменяться ночными проливными дождями, солнце покажется максимум на 1-2 дня, а затем вновь скроется за облаками. Температура воздуха в этот период будет достаточно комфортной - от +17+18 ночью до +19+24 днем, ветер разовьет скорость до 5 метров в секунду и будет дуть в южном и юго-западном направлениях. Согласитесь, что после майских +16+18 градусов плюс 24 - это довольно много? Но дальше - жарче.

Погода во второй декаде июня в 2020 году будет солнечной относительно предыдущей. Осадки выпадут в виде дождя один-два раза, температура воздуха существенно не изменится, повысившись на один-два градуса от предыдущих значений, и составит в среднем +17+19 ночью и +22+24 днем. Ветер сменит направление на восточное и северо-восточное и разовьет скорость до четырех метров в секунду.

Возможно, именно в этом году вопрос о глобальном потеплении на планете взволнует людей как никогдаФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

ПРИВЕТ, ДУХОТА!

А вот в третьей декаде начнется все самое интересное. Во-первых, дожди прекратятся, и установится очень ясная погода. Во-вторых, на фоне безоблачного неба столбик термометра неуклонно поползет вверх и к концу месяца достигнет отметки аж в +27 градусов. За счет высокой влажности воздуха ощущаться это будет как +30. Минимальная дневная температура в этот период не опустится ниже +21 градуса, ночью будет +18+22, ветер разгонится до 5-6 метров в секунду в северо-восточном направлении. Общая тенденция по росту температуры сохранится и пойдет более высокими темпами.

Ну, что тут скажешь - вот такая вот погода на месяц в Хабаровске нас ожидает. Что будет в июле - представить страшно, но уже сейчас синоптики предупреждают, готовьтесь буквально к тропической жаре. Возможно, именно в этом году вопрос о глобальном потеплении на планете взволнует людей как никогда - оно и к лучшему.