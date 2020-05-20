2020-05-20T12:12:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Хабаровском крае, все самое важное на вечер 20 мая 2020 года: вылечились 617 человек

Под медицинским контролем остаются три тысячи 437 человек
Александр ШТААЛЬ
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Коронавирус в Хабаровском крае, все самое важное на вечер 20 мая 2020 года: вылечились 617 человек ФОТО: Минздрав Хабаровского краяКоронавирус в Хабаровском крае, все самое важное на вечер 20 мая 2020 года: вылечились 617 человек ФОТО: Минздрав Хабаровского края
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Коронавирус в Хабаровском крае, все самое важное на вечер 20 мая 2020 года – всего случае заболевания одна тысяча 380. Из них вылечились 617 человек, девять скончались, остальные получают лечение.

Общее количество случаев заражения в районах и городах края по данным регионального минздрава:

1 Хабаровск и Хабаровский район – 1096 (+53)

2 Ульчский район – 148 (+2)

3 Советско-Гаванский район – 37 (+0)

4 Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район – 32 (+0)

5 Район имени Лазо – 24 (+0)

6 Ванинский район – 15 (+0)

7 Николаевский район – 6 (+0)

8 Охотский район – 5 (+0)

9 Солнечный район – 4 (+0)

10 Верхнебуреинский район – 4 (+0)

11 Амурский район – 4 (+0)

12 Бикинский район – 3 (+0)

13 Вяземский район – 1 (+0)

14 Район имени Полины Осипенко – 1 (+0)

15 Нанайский район -0

16 Аяно-Майский район – 0

17 Тугуро-Чумиканский район – 0

За стуки в регионе выявили в общей сложности 55 новых случаев заболевания. При этом почти 55 процентов вновь выявленных пациентов - это бессимптомные носители.

- На сегодняшний день под медицинским контролем остаются три тысячи 437 человек. С начала текущего года в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории края, досмотрели одну тысячу 133 транспортных средства, 55 тысяч 605 человек, - прокомментировали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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