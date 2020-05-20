2020-05-20T14:28:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Южно-Сахалинске вынесен обвинительный приговор за фейк о коронавирусе

Мужчина распространил видео, в котором обвинял госорганы и авиакомпанию в том, что они не озаботились безопасностью пассажиров
Ксения ТУРТЫГИНА
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Попытка «хайпануть на теме» не удалась - за безопасностью пассажиров следят строгоПопытка «хайпануть на теме» не удалась - за безопасностью пассажиров следят строгоФото: Иван МАКЕЕВ
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Ложь особенно опасна, когда она о коронавирусе. Житель Южно-Сахалинска убедился в этом на собственном горьком опыте. Сахалинец 27 апреля 2020 года вместе с другими пассажирами летел рейсом БангкокШанхай – Южно-Сахалинск. По прилету мужчина достал мобильник и записал видео с закадровым комментарием, утверждая, что средства индивидуальной защиты ему и остальным путешественникам выдали лишь в аэропорту Южно-Сахалинска. Мол, вот так нас обманывают «власти», вводят в заблуждение народ, а на деле – не заботятся о безопасности людей, когда вокруг витает коронавирус.

«Вирусное» видео гражданин отправил в мессенджер, откуда оно быстро разлетелось по сетям. Сообщением заинтересовались и компетентные органы: если это правда, нужно привлекать виновных к ответственности.

Однако проверка, проведенная Дальневосточной транспортной прокуратурой (ДВТП) выявила, что обманывали не госслужащие и не представители авиакомпании, а как раз автор видео. На гражданина завели и передали в суд уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ – публичное распространение заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан от обстоятельств, представляющих угрозу их жизни и здоровью.

Как сообщает пресс-служба ДВТП, суд установил, что еще в аэропорту Бангкока (Королевство Таиланд) перевозчик, авиакомпания «Аврора», безвозмездно выдала всем пассажирам маски, перчатки и защитные комбинезоны. Бортпроводники рассказали не только о том, где запасные выходы и зачем на спасательном жилете свисток, но и как правильно пользоваться всеми выданными средствами.

Гражданин вину признал, удалил видео из доступных ему источников и раскаялся. Учитывая это и попытки загладить проступок, суд назначил южно-сахалинцу штраф – триста тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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