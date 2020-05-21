2020-05-21T01:11:54+03:00
Общество

Беда номер два: дороги на окраине Биробиджана воздерживаются от ремонта

Ямочный ремонт на улице Воинской, должны были закончить в прошлом году. Но, что-то пошло не так.
Виктор ЧЕРНЕНКО
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Улица Воинская областного центра покрылась ямами и колдобинами, но с ликвидацией очевидной дорожной угрозы городские власти не спешатУлица Воинская областного центра покрылась ямами и колдобинами, но с ликвидацией очевидной дорожной угрозы городские власти не спешатФото: Виктор ЧЕРНЕНКО
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ОТ МОСКВЫ, ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

Этой весной в Биробиджане продолжился ремонт автодорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При финансовой поддержке федерального бюджета на улицы Калинина и 40 лет Победы вышла спецтехника - к профессиональной борьбе с «бедой номер два» приступили специалисты подрядной организации «Биробиджанводстрой» (именно она выиграла конкурс, проведенный мэрией областного центра). После демонтажа бордюрного камня будет снят старый асфальт, а затем, после выравнивания дорожной поверхности, уложен новый слой.

Но не все местные жители довольны локальным прогрессом. Происходящее в центре Биробиджана плановое улучшение дорожной инфраструктуры вызывает критику жителей городских окраин. Так, например, биробиджанец Григорий, проживающий в поселке Августовском (этот жилмассив относится к городской территории), огорчен состоянием автодороги в районе улицы Воинской.

- Один только центр города из года в год ремонтируют, а про окраины забыли! Дорога на Августовский превратилась в опасный полигон - ямы, колдобины и другие дефекты дорожного покрытия максимально затрудняют движение. Тут и днем ехать страшно (одно неверное движение - и попадешь в ДТП), а в темное время суток сюда вообще лучше не заруливать. Куда только мы не обращались с жалобами - толку никакого! - возмущается Григорий.

Ямочный ремонт улицы Воинской должны были провести до октября прошлого года. Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Ямочный ремонт улицы Воинской должны были провести до октября прошлого года.Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

БУДЕТ И НА ВОИНСКОЙ ПРАЗДНИК?

Как сообщил депутат городской Думы Дмитрий Сажин, ямочный ремонт улицы Воинской должны были провести до октября прошлого года. Но этого не произошло, а после зимы ситуация с безопасностью дорожного движения значительно ухудшилась.

- Из-за ненормативного состояния дорожного покрытия здесь нередко случаются ДТП. Автобусы городского маршрута трясет на колдобинах так, что пассажиры едва ли не валятся в салоне, - рассказал Дмитрий Сажин. - Этой весной я снова поинтересовался в управлении ЖКХ мэрии Биробиджана, когда отремонтируют дорогу на Августовский. Но ясности в этом вопросе пока нет, что огорчает водителей и пешеходов. Будем добиваться качественного ремонта в ближайшее время!

По информации советника мэра Биробиджана Дарьи Ващенко, в первую очередь в областном центре ремонтируются дороги, на опасное состояние которых обратили внимание сотрудники ГИБДД и выдали соответствующие предписания.

- После того, как будут проведены эти работы, в городском управлении ЖКХ посмотрят, сколько останется целевых средств. Нужно понимать, какой необходим объем финансирования, чтобы отремонтировать дорогу в Августовский. После этого будет принято конкретное решение, - пояснила Дарья Ващенко.

Кстати. После прошлогоднего ремонта улицы Советской, выполненного в Биробиджане в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», появились свежие дефекты дорожного покрытия. В рамках гарантийных обязательств этой весной подрядчик начал устранять обнаруженные недостатки, восстанавливая целостность асфальтобетонного покрытия. Борьба с бездорожьем в столице Еврейской автономии продолжается...

ИСТОЧНИК KP.RU

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