Спящий рыбак поджег лес в Хабаровском крае и чуть не сгорел сам

Незадачливый рыбак в Хабаровском крае оказался в числе поджигателей леса. Житель села Найхин собирался удить близ лесной полосы. Для полноты картины развел костер, а потом его сморило. Рыбак уснул, оставив огонь без присмотра, а пламя в свою очередь выбралось за пределы отведенной ему территории и превратилось в самый настоящий природный пожар.

ПРОСНУЛСЯ ПОД УТРО, КОГДА НАЧАЛА ГОРЕТЬ ОДЕЖДА

Очаг возгорания 19 мая заметил авиационный патруль. Летчики-наблюдатели Дальневосточной авиационной базы осматривали территорию с воздуха и увидели пламя в четырех километрах от села Найхин. На место происшествия вызвали сотрудников лесопожарной службы Нанайского лесного хозяйства.

Одновременно с тушением пожара осматривали территорию. Вскоре наткнулись и на того самого пожилого рыбака. Он проснулся под утро, когда на нем начала гореть одежда. Он даже не понял, что произошло.

- А случилось следующее - огонь от непотушенного костра перекинулся на сухую траву, а затем пошел дальше, в лес, - рассказали сотрудники Нанайского лесного хозяйства. – Остановить распространение пламени смогли благодаря оперативному реагированию. Угрозы населенному пункту он не представлял.

Казалось бы, не все так страшно и все живы, но из-за халатности человека выжжено два гектара леса. Информацию о поджоге и виновнике происшествия сотрудники лесничества передали в местное РОВД.

ПОСЛЕДСТВИЯ ХУЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Восстановление выжженных лесов работа трудоемкая. Новые деревья выращивают в специальных питомниках, саженцы, как самое ценное, аккуратно привозят к местам посадок, не менее аккуратно высаживают. Потом специалисты какое-то время присматривают за «новоселами», чтобы все прижились. Эту работу, вероятно, делали бы гораздо в меньшем объеме, если бы люди соблюдали правила и серьезно относились к призывам не играть с огнем в лесу, не поджигать сухую траву, не бросать окурки. К слову, на лесовосстановительные мероприятия в 2020 году направили примерно 26 миллионов бюджетных рублей.

Чаще всего пожары случаются из-за неосторожного обращения с огнем человекаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ежедневно на территории Хабаровского края пожарные ликвидируют несколько десятков загораний сухой травы. С местным населением разговаривают, объясняют всю серьезность ситуации. Такой подход дает свои результаты, но есть индивидуумы, не желающие принимать правильную позицию в вопросе пожарной безопасности.

- Чаще всего пожары случаются из-за неосторожного обращения с огнем человека. Как результат, горят дачи, гаражи, жилые дома. Огонь легко переходит на лесные массивы и объекты экономики, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В лесных пожарах гибнут звери и птицы, исчезают уникальные растения. Земля после пожаров на несколько лет теряет плодородие. Однако ужасающие последствия почему-то не впечатляют тех, кто уверен, что весенние и осенние поджоги сухой травы полезны. Жителей Хабаровского края убедительно просят беречь природу для потомков, соблюдать правила пожарной безопасности, хорошо подумать перед тем, как зажечь спичку в лесу или рядом с сухой травой.