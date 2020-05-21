Хабаровская школьница исследует влияние косметики на микрозелень

Анастасия Бондаренко, ученица девятого класса лицея информационных технологий, уже второй раз участвует в конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». И оба раза ее работы были высоко оценены комиссией. В 2018 году Настя стала победителем регионального этапа конкурса. Тогда ее проект был посвящен выращиванию арахиса в южных районах Хабаровского края, она впервые побывала на профильной смене в образовательном центре «Сириус». Вместе с другими призерами Анастасия изучала влияние условий выращивания микрозелени на содержание в них биологически активных веществ. Эта тема настолько увлекла юную исследовательницу, что и после окончания смены девушка продолжила заниматься ее разработкой. Она не только проращивала микрозелень в разных грунтах, но и сравнивала количество витамина С и хлорофилла в ростках и зрелых листьях салата.

Трудилась над проектом девятиклассница около года. В итоге оказалось, что по сравнению со зрелыми растениями в ростках содержится гораздо более высокое количество полезных веществ. К слову, выращивать побеги в домашних условиях несложно, тем более упаковки семян хватает с избытком. Особенно хорошо прорастают подсолнечник, горчица или микс зелени.

В этом году Анастасия вошла в число призеров Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в номинации «Агропромышленные и биотехнологии». Девушку снова пригласили на профильную смену в образовательном центре «Сириус».

- Сейчас Настя продолжает исследования. Тестирует влияние органической и неорганической косметики на микрозелень: сравнивает компоненты, обрызгивает составами проростки и наблюдает, - рассказала преподаватель биологии лицея информационных технологий Елена Вдовина. - В итоге натуральные компоненты либо не влияют, либо улучшают рост растений. А вот искусственные - приводят к увяданию. Эту работу мы отправили на городскую научно-практическую конференцию, Настя попала в число призеров. Она молодец - помимо прочего отлично презентует свои работы, а чтобы занимать первые места, надо уметь хорошо и грамотно говорить.

В конкурсе «Большие вызовы» школьники из Хабаровского края участвуют уже третий год. В этом году честь региона защищали восемь юных ученых. Трое из них - Анастасия Бондаренко, Игорь Пилипчук и Мария Бочкарева попали в число призеров. Идею девятиклассницы из поселка Майский Советско-Гаванского района Марии Бочкаревой уже планируют использовать на одном из рыбозаводов, занимающихся восстановлением популяции трепанга. А десятиклассник Игорь Пилипчук вошел в число победителей за изобретение «умного портфеля», который поможет школьнику ничего не забыть, проверив содержимое рюкзака по qr-кодам на тетрадях и учебниках.