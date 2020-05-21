Жалобная книга Хабаровского края: выпуск от 19 мая 2020 года

Ее постоянный ведущий - председатель Совета РО партии «Справедливая Россия» Игорь Глухов вместе с гостьей - руководителем приемной Центра защиты прав граждан Хабаровска Марией Ермиловой обсудили гранты для предпринимателей, которые пострадали от экономического кризиса из-за пандемии коронавируса в стране, ответили на вопросы радиослушателей и дали полезные советы. Напомним, вопросы можно задать не только в эфире программы, но и на сайте hab.kp.ru в комментариях к выпуску.

- Специальные гранты направлены прежде всего на те предприятия, которые сохранили до 1 апреля не меньше 90% своего трудового коллектива. Расчет гранта исходит из того, что на каждого сотрудника выделяется 12 130 рублей, а также на самого предпринимателя - руководителя ИП, и на текущие нужды - аренду помещения, погашение кредита. Средства предоставляются безвозвратно и не облагаются налогом. Самое главное - заявитель должен быть включен в единый реестр, он не должен находиться на этапе ликвидации, должен сдать всю отчетность и должен относиться к отрасли, включенной в перечень наиболее пострадавших от сложившейся ситуации, - разъяснила Мария Ермилова.

- Вот с наиболее пострадавшими отраслями происходит неразбериха. Есть пример, когда у предприятия, согласно коду общероссийского классификатора видов экономической деятельности или ОКВЭД, есть деятельность, входящая в перечень, а есть и та отрасль, которую к пострадавшим не отнесешь. Ведь раньше, открывая свое дело, предприниматель не задумывался об этом. Таким образом, если у предприятия есть торговля в розницу и оптовая, и главный код ОКВЭД стоит оптовый, то наиболее пострадавшим оно не является. Значит предприятие не получит никакие меры поддержки, - привел пример Игорь Глухов.

- Кстати, предприниматели, получившие ранее отказ, сейчас могут обратиться за грантом повторно, ведь некоторые критерии были пересмотрены. Обратиться также можно через сайт Федеральной налоговой службы, - уточнила Ермилова.

Также Мария Дмитриевна рассказала, что делать, если у вас подошел срок замены документов, но в режиме самоизоляции этого сделать невозможно, а за просрочку, как известно, накладываются штрафы.

- Для тех, кто не успел поменять документы до начала периода самоизоляции, сейчас штрафные санкции приостановлены. Эта мера будет действовать до 15 июля. Подобное наказание, возможно, может коснуться только тех, срок действия чьих документов закончился до первого февраля. Причем просроченные документы продолжат свое действие. Если, к примеру, сроки вашего паспорта подошли к концу в марте, а вам нужно совершить авиаперелет, то компания обязана его принять.

К тому же с 15 апреля введено автоматическое получение материнского капитала. Для этого даже заявления писать не нужно. Семьи отмечают, что это очень удобно.

- В период самоизоляции также у граждан образовалась проблема с выпиской и получением льготных рецептурных лекарств, - перешла к другой важной теме руководитель приемной Центра защиты прав граждан. - Минздрав в своем приказе от 9 марта 2020 года предусматривает, что руководители всех поликлиник должны обеспечить людям возможность дистанционной выписки препаратов и доставки их на дом, однако в реальности это не всегда получается. Те пациенты, кто находился в стационаре, о них в поликлинике знают и рецепты выписывают без проблем, а те, кто в стационаре не лежал, должны позвонить в регистратуру поликлиники, к которой прикреплены, и вызвать врача на дом. Врач осмотрит вас и если сочтет нужным выписать рецепт - выпишет. А лекарства вам доставят волонтеры. Для этого нужно обратиться в социальную службу по телефону горячей линии.

Лучше не рисковать сейчас здоровьем и оставаться дома, особенно гражданам старшего возраста. Режим самоизоляции, напомним, в Хабаровском крае действует до 1 июня. Однако некоторые послабления наш губернатор уже внес. В крае открылись салоны красоты и магазины, торгующие электронной техникой.

- Но у нас до сих пор запрещены занятия физкультурой и спортом на улице, а некоторых еще и штрафуют за то, что они совершают пешие прогулки или пробежки по городу, - напомнил Игорь Глухов. - Считаю, что это неправильно. Ведь занятия спортом на свежем воздухе укрепляют иммунитет, а от солнца мы получаем очень нужный для организма витамин D. Не пора ли правительству задуматься над тем, чтобы разрешить некоторые виды физических занятий, ограничив, к примеру, количество концентрации людей в одном месте?

Хотя в Хабаровском крае не такой уж жесткий режим самоизоляции. По улицам перемещается достаточно много народу. Ведь постоянное нахождение в четырех стенах ни к чему хорошему не приводит. Карантинные меры хороши только на первом и втором этапе развития эпидемии. А на третьем, в котором мы с вами сейчас находимся, они уже менее эффективны. Поэтому послабления должны быть.

Между тем Центр защиты прав граждан города Хабаровска продолжает работу дистанционно. Получить консультацию или задать интересующие вопросы граждане могут по телефону: 79-41-05.

Один из вопросов радиослушателей, позвонивших в студию во время прямого эфира, касался проблем устройства ребенка в дежурную группу детского сада.

- Сейчас у нас открывается дежурная группа в детском саду. Заведующая требует у меня справки с работы и справку от педиатра, в которой должна быть реакция на манту. Но срок ее действия ровно год, и как раз наш заканчивается завтра. Как мне быть в такой ситуации? Ведь поликлиники сейчас вакцинацию не проводят, а заведующая детским садам требует и ребенка не принимает, - спросила совета хабаровчанка Елена.

- О требовании реакции манту я в первый раз слышу. Возможно, это избыточное требование, особенно в вашем случае. Поэтому для начала уточните у заведующей обоснования и проконсультируйтесь в управлении образования города Хабаровска. У них сейчас действует горячая линия. В том числе вы можете обратиться за официальным ответом письменно - через сайт Госуслуг.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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