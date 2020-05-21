В Хабаровском крае продолжается сезон аллергий

Стоят чудесные весенние деньки – еще не жарко, уже не холодно. В воздухе переливаются запахи черемухи, сирени, яблонь. Но есть люди, которых совершенно не радует эта картина. Вместе с цветущими деревьями и растениями в их жизнь приходит аллергия. У кого-то она с рождения, кто-то приобретает в течение жизни.

ПЫЛЬЦА - ГЛАВНЫЙ ВРАГ АЛЛЕРГИКА

Первый период испытаний для аллергиков начался с середины апреля, он связан с началом цветения ветроопыляемых деревьев, таких как береза, ольха, клен, орешник. На носу (простите за невольный каламбур) – второй этап, который начнется в июне и продолжится примерно до двадцатых чисел июлю. В это время зацветают луговые травы: тимофеевка, овсяница, костер, мятлик. Их пыльца является основными провокаторам аллергических реакций при попадании на слизистые носа и глаз. И, третий, финальный, период пыльцевой аллергии - последняя декада июля до конца сентября, пока цветут сорные травы.

Да, хвойные деревья тоже могут быть аллергенамиФото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА

- Для облегчения симптомов пыльцевой аллергии, люди должны соблюдать ряд рекомендаций, - комментирует Наталья Краснова, врач высшей категории аллерголог-имунолог. - Во-первых, всегда переодеваться в домашнюю одежду, когда вы приходите с улицы. На уличной одежде оседает мелкая пыльца, вы можете занести ее в дом. Во-вторых, желательно защищать слизистые носа от попадания пыльцы. Это можно сделать с помощью барьерных лекарственных средств, которые образуют в полости носа защитную пленку или использовать носовые фильтры. Чтобы защитить глаза, я рекомендую не тереть их грязными руками и носить очки. Имейте ввиду, что самое большое количество пыльцы в воздухе в ранние утренние часы. Так что, если вы аллергик воздержитесь от утренних прогулок и проветриваний жилья по утрам.

ОСТОРОЖНО: САМОЛЕЧЕНИЕ!

Помните, что диагноз «аллергия» может поставить только врач и только по результатам обследования. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, определение аллергена, негативно воздействующего на конкретного человека, проводит только квалифицированный специалист.

- Самолечение - фактор, который усугубляет аллергические реакции, - объясняет Наталья Краснова. - Существуют разные виды аллергий, которые могут протекать у одного пациента одновременно. Такие тяжелые формы чаще всего проявляются с симптомами тяжелых заболеваний: бронхиальной астмы, крапивницы и даже дерматитов. Самолечение моет привести к тяжелым и трудно исправимым последствиям.

Кстати, врач рекомендует обследоваться на аллергию зимой, когда в воздухе нет пыльцы и снижается количество других факторов растительного происхождения. В этом случае у пациента будет время пройти терапию, подобрать лекарства.

Обследование лучше проходить зимой, чтобы весной дышать полной грудьюФото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА

Симптомы пыльцовой аллергии, на которые обязательно нужно обратить внимание: слезотечение, зуд в глазах, заложенность носа, ринорея и даже повышение температуры тела. Чаще всего люди, которые впервые столкнулись с симптомами пыльцевой аллергии, думают, что они простудились. Запускать болезнь опасно, можно дойти до анафилактического шока – крайне тяжелой аллергической реакции. Если «простуды» повторяются каждую весну и лето, идите к врачу. Кстати, аллергики входят в группу риска по коронавирусу. Берегите себя!