Молодежная общественная палата при Законодательной думе Хабаровского края начала работу в новом составе

На первом собрании Молодежной общественной палаты при Законодательной думе Хабаровского края в новом составе молодые парламентарии избрали руководящий состав и определили план действий на текущий год.

Открывая собрание, Ирина Зикунова, председатель краевой думы, подчеркнула важность и ответственность деятельности молодых парламентариев.

- Молодежная общественная палата должна стать площадкой для действительно полезной для края работы и реализации молодежных инициатив, - обратилась к молодежи Ирина Валериевна. - Депутатский корпус готов слышать ваше мнение. Мы будем стараться создавать условия, чтобы лучшая талантливая молодежь, которой так славится Хабаровский край, оставалась у нас здесь учиться и работать.

Евгений Слонский подчеркнул, что цель и у исполнительной, и у законодательной ветвей власти одна - улучшение качества жизни наших гражданФото: Законодательная дума Хабаровского края

Молодым парламентариям выдали удостоверения и значки членов палаты. Вручить их лично не удалось – пришлось выдержать социальную дистанцию. Удостоверения заранее разложили на местах.

Евгений Слонский, начальник главного управления внутренней политики правительства края, подчеркнул, что главная задача палаты, так же, как и правительства региона, депутатского корпуса, – повышать качество жизни в крае. В регионе есть действенные механизмы поддержки молодежных проектов, нужно только уметь ими пользоваться.

Игорь Гудин, координатор Молодежной палаты, председатель постоянного комитета думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, подарил палате книгу под названием «Мудрость великих правителей» – сборник лучших афоризмов, цитат и высказываний самых известных правителей с древних времен до начала XXI века.

После торжественной части молодые парламентарии приступили к работе. Они наметили план действий на год, приняли несколько важных внутренних документов – о регламенте палаты, об этике молодого парламентария и другие. В руководящий состав палаты большинством голосов избраны: председатель палаты Вениамин Стельмах, его заместитель – Александр Федчишин, секретарь Совета молодежной палаты – Елизавета Авдикова.

Игорь Гудин подарил молодежной палате книгу, в которой в форме афоризмов собрано множество полезных для юных политиков советовФото: Законодательная дума Хабаровского края

Открытым голосованием избрали и руководящий состав трех комиссий палаты. Председателем комиссии по правотворчеству и мониторингу правового пространства большинством голосов избран Михаил Бекерев, заместителем председателя комиссии – Владислав Фоминых. Председателем комиссии по развитию молодежных парламентских связей и реализации социально значимых инициатив избрана Анастасия Губина, ее заместителем – Виталий Иванов. Председателем комиссии по просветительской работе и организации проектной деятельности избрали Анастасию Черную, ее заместителем – Дмитрия Грибанова.

- Сегодня вы получили управленческие портфели. В управлении самое главное – уметь видеть цель и как в комплексе отзывается ваше решение, умение быть не сиюминутным, а дальновидным, умение слышать и быть в команде, - напутствовала спикер краевого парламента Ирина Зикунова. - От всей души желаю вам этих качеств, чтобы в Молодежной общественной палате сложился и развился ваш управленческий опыт, потому что одна из наших задач – формирование из состава палаты кадрового резерва для государственной власти.

На первом заседании молодые парламентарии определили управленческий состав палаты и наметили план работ на второе полугодиеФото: Законодательная дума Хабаровского края

Ирина Валериевна также напомнила, что в настоящем положении о Молодежной общественной палате исключена должность Почетного председателя, которую на протяжении уже 10 лет занимали спикеры краевой думы.

- Я сознательно отказалась от этой позиции, потому что молодежный орган должен возглавляться представителем молодежи, у которого всегда будет больше оснований прямо, на равных разговаривать с председателем думы, - прокомментировала председатель думы. - Не должно быть тотального патронажа. И мы сегодня присутствуем при таком историческом моменте, когда меняется сама модель формирования молодежного парламента и модель его управления.

Напомним, что Молодежная общественная палата края была создана в 2004 году и стала одним из первых молодежных коллегиальных органов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации. В прошлом году ей исполнилось 15 лет.