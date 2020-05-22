Школьники из Хабаровского края смогли запрограммировать обычный тряпичный рюкзак. Ученики хабаровской школы №12 Игорь Пилипчук и Егор Соловьев назвали свое изобретение SmartBag или «умный рюкзак». Оно поможет ученикам собраться в школу и положить в рюкзак только те тетради и учебники, которые нужны согласно расписанию занятий.

ИДЕЯ

По сути, десятиклассники вшили в тряпичный ранец специальные датчики, в которых запрограммировано школьное расписание. Устройства подсказывают, что нужно взять, с помощью QR-кодов на учебниках и рабочих тетрадях. Идея создания такого рюкзака принадлежит учительнице мальчиков. Ее ребенок пошел в первый класс, хотелось научить его самостоятельности, гаджет бы в этом помог.

- Система сама понимает, что сейчас, допустим, понедельник, то есть внутри рюкзака должны лежать учебники по литературе и биологии. Если все на месте - датчики молчат, если что-то не так - сообщают: «Положи тетрадь по биологии» или «Убери учебник по физике», - рассказала Олеся Артемьева, педагог школы №12 и руководитель проекта.

РЮКЗАК «ГОВОРИТ» ГОЛОСОМ ОДНОГО ИЗ ШКОЛЬНИКОВ

Изготовлением датчиков ребята занимались примерно полгода. К слову, Игорь и Егор с пятого класса занимаются под руководством Олеси Григорьевны в школьном научном сообществе «Интеллект». Первый отвечал за а разработку QR-кодов, второй - за программированием системы. Игорь также подарил «умному рюкзаку» свой голос. Хоть парни и работали вместе, но защищать проект пришлось только одному из них.

Хабаровские школьники запрограммировали обычный тряпичный рюкзак.Источник: Министерство образования и науки Хабаровского края

- О своей разработке оба школьника рассказали на городском этапе, потом презентовал ноу-хау только Игорь. По правилам конкурса «Большие вызовы» в финале участники представляют только по одному проекту. А у нас с Егором было второе изобретение - датчик для борьбы со сколиозом. Его-то ученик и презентовал в финале, но, к сожалению, в число победителей не попал, - призналась Олеся Артемьева.

ШКОЛЬНИКИ-НОВАТОРЫ

Среди призеров Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» оказался Игорь. Впереди у него участие в профильной смене в образовательном центре «Сириус», которая пройдет этим летом. Участвовать в ней также будут еще две школьницы из Хабаровского края - Мария Бочкарева и Анастасия Бондаренко.

Ранее редакция «КП»-Хабаровск» рассказывала о школьнице Марии Бочкаревой, выяснившей, как за счет правильно подобранного корма можно восполнить популяцию трепанга. Ее ноу-хау уже используют в промышленности. Проекты другой школьницы Анастасии Бондаренко уже дважды отмечали на всероссийском научном конкурсе молодых ученых. Сейчас она тестирует влияние органической и неорганической косметики на микрозелень.