Мероприятия онлайн для детей в Хабаровске

КНИГИ ЧИТАТЬ - СКУКИ НЕ ЗНАТЬ

Дальневосточная государственная научная библиотека представляет целый комплекс всевозможных занятий для детей всех возрастов. Для самых маленьких - проект «Читаем сказки вместе», который анонсировал сразу несколько новых выпусков.

Выпуск №25 познакомит ребят с хехцирской сказкой Александра Лепетухина «Петрович и любовь», которую прочтет генеральный директор Хабаровской краевой филармонии Александр Емельянов.

Выпуск №26 - украинская сказка «Баран и козел», читает актриса Хабаровского краевого театра драмы Наталья Федорова.

В выпуске №27 прозвучит сказка «Детский парк» в исполнении дальневосточной писательницы Татьяны Троценко.

Выпуск №28 - удэгейская сказка «Как звери ногами менялись», читает актриса Хабаровского краевого театра драмы Яна Дзюнковская.

Наконец, выпуск №29, в котором дети услышат любимую многими поколениями сказку Корнея Ивановича Чуковского «Телефон». Читает Мари Мишон, руководитель клиентского отдела Детской бизнес-школы «Интеллектус».

ВСЕ ДЛЯ УЧЕБЫ...

Что касается школьников старшего возраста, то для них в ДВГНБ подготовили двухсерийный рассказ о жизни и творчестве великого Николая Васильевича Гоголя. О писателе рассказывает Татьяна Сергеевна Лазарева, главный библиотекарь Дальневосточной государственной научной библиотеки.

Для тех, кто готовится к экзамену по литературе, полезно будет прослушать лекции о русской литературе Константина Александровича Кедрова, кандидата филологических и доктора философских наук, профессора кафедры литмастерства Литературного института имени А.М. Горького.

Также ДВГНБ сообщает отличную новость для ребят, изучающих корейский язык - для библиотеки сейчас открыт свободный доступ к ресурсам южнокорейской компании Nurimedia.

Компания Nurimedia со штаб-квартирой в Сеуле основана в 1997 году и на сегодня предлагает электронные ресурсы для академических библиотек, колледжей, университетов и государственных учреждений. Nurimedia активно сотрудничает с Корейским институтом Науки и Технологий (KISTI).

Свободный доступ к базам данных будет открыт до 18 августа 2020 года. Доступ открыт со всех компьютеров сети ДВГНБ и также возможен с любого компьютера с выходом в интернет по индивидуальному логину и паролю. Для получения логина и пароля необходимо отправить запрос на адрес электронной почты: demchuk.me@ya.ru

Портал «Культура.РФ» подготовил специальный проект для учеников и их родителей. В нем собраны знаковые произведения отечественной культуры: фильмы и спектакли, электронные книги и статьи об архитектурных памятниках, записи опер и балетов.

Развлечения за компьютером можно заменить настольными играми - это увлекательно и полезно для развития детейФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

...И ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Для тех детей, которые увлечены творчеством, ДВГНБ и студия живописи Екатерины Магит представляют школу простого рисования «Рисование доступно всем!». В рамках проекта уже вышли два урока, на которых вы сможете вместе с ребенком узнать простейшие принципы рисования: что такое штриховка и пятно; как из простых форм сделать сложные; что такое точка схода; как нарисовать кувшин, стул, кровать, дом. Уроки предназначены и для взрослых тоже, поэтому присоединяйтесь к своему чаду и творите вместе.

Художественный музей представляет мастер-класс по рисованию «Фрактальный рисунок», который проведет онлайн художница Эльвира Трушина. Запасайтесь бумагой и цветными карандашами и ныряйте в творчество с головой!

Мастер-класс «Библио-оригами» от японского информационного центра ДВГНБ по мотивам стихотворения С. Я. Маршака «Дом, который построил Джек», познакомит детей не только с героями произведения известного автора, но и позволит попробовать самим сложить фигурки персонажей в технике «оригами», схемы которых прилагаются в конце выпуска. Кроме этого, ребята смогут узнать интересные факты о Японии, названия и написание на японском языке тех или иных предметов, животных, героев литературного произведения!

Гродековский музей приглашает на увлекательную видеоэкскурсию «Лабиринты подземья», которая рассказывает удивительную историю открытия наскальной живописи, начавшуюся с восклицания маленькой девочки: «Папа, смотри, бизоны!». Вместе с вами мы попытаемся разгадать, для чего и как наносили свои изображения художники тысячи лет назад.

И в завершение немного позитива - зоосад Приамурский приглашает ребят и их родителей посмотреть видео о том, как встречает весну медведь Хабар, который самозабвенно купается в своем бассейне в ожидании посетителей.