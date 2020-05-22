Количество автобусов сразу на шести городских маршрутах Хабаровска может сократиться уже на следующей неделе

Сразу шесть городских маршрутов - №29К-1, 29П-1, 17-1, 54-1 и 88 могут лишиться значительной части подвижного состава. Арбитражный суд признал законными требования УФАС в отношении хабаровского перевозчика Елены Шадуи.

2016 ГОД: НАЧАЛО

ИП «Е.В. Шадуя» осуществляет перевозки по перечисленным маршрутам с 2016 года, когда она выиграла муниципальный конкурс на осуществление пассажирских перевозок. Тогда же и разгорелся первый скандал - проигравшие тендер перевозчики написали коллективную жалобу в хабаровский УФАС. В ней они указали, в частности, что в заявке Елена Владимировна указала наличие в ее парке низкопрофильных автобусов с пандусами, однако на маршруты они почему то не вышли. Подобные претензии были высказаны и в отношении другого перевозчика - ООО «Васильев».

Хабаровский УФАС добросовестно провел проверку и в конце декабря 2016 года выдал постановление: «В связи с наличием в действиях признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренных федеральным законом «О защите конкуренции», выразившихся во введении конкурсной комиссии в заблуждение путем размещения в составе заявки на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок недостоверных сведений о характеристиках транспортных средств (наличие оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения), предлагаемых к осуществлению регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам №№ 88, 49, 17-1, 54-1, предупредить о необходимости устранения последствий нарушения, а именно: прекратить осуществление регулярных перевозок по маршрутам №№ 88, 49, 17-1, 54-1 путем обращения в Управление транспорта администрации города Хабаровска, выдавшее свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок, с заявлением о прекращении действия свидетельства в десятидневный срок с момента получения настоящего предупреждения».

УДЕРЖАТЬСЯ НА МАРШРУТЕ

Елена Владимировна исполнять решение антимонопольщиков не спешила, мотивируя тем, что автобусы закуплены, просто еще не доставлены. За то, что работа на маршрутах продолжается, а свидетельства - не сданы, антимонопольный орган неоднократно ее штрафовал. Предприниматель обжаловала решение и предписание УФАС, однако суды трех инстанций признали законными действия антимонопольного органа. В связи с тем, что ИП «Шадуя Е.В.» отказывался сдавать свидетельства, антимонопольщики обратились в суд с заявлением о прекращении действия этих свидетельств в рамках закона о защите конкуренции. Очередную точку в этом деле поставил арбитражный апелляционный суд, который 19 мая признал требования антимонопольного комитета законными и действие свидетельств прекратил. Решение вступит в силу уже на следующей неделе.

- Мы обратились с кассационной жалобой, - рассказала Елена Шадуя. - Будем оспаривать решение.

Однако пока суд да дело, городским управлением транспорта, промышленности, связи принято решение об организации выдачи временных свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по вышеперечисленным маршрутам другим перевозчикам. С 22 мая управление начало прием заявок от желающих взяться за эту работу. Извещение об их приеме опубликовано на официальном сайте администрации города Хабаровска.

- Перевозчик Елена Шадуя не ограничена в праве подачи заявок по этой процедуре, - отметил начальник отдела профильного управления Кирилл Пармон. - Более того, после выдачи этих временных свидетельств, в случае вынесения кассационным судом решения в пользу этого перевозчика, ему будут возвращены прежние свидетельства на право обслуживания вышеуказанных маршрутов. В случае если судебное решение первой инстанции останется без изменений, мы проведем открытый конкурс и выдадим его победителям свидетельства на постоянной основе.

В городском муниципалитете заверяют - автобусы по всем проблемным маршрутам будут ходить согласно графику. Вопрос о том, выйдут ли вместо выбывших дополнительные автобусы, к сожалению, остался без ответа.