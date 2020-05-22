Обманутые дольщики Хабаровского края присоединились к всероссийскому «домашнему митингу»

Онлайн-акции протеста обманутых дольщиков начались во многих регионах страны - Бурятия, Башкирия, Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва. Под хэштегом #сидимдомабездома люди выкладывают селфи с плакатами, рассказывают свои, в общем-то, похожие истории - разнятся детали и названия компаний.

К домашнему митингу присоединились и хабаровские обманутые дольщики, клиенты компании «Диалог», которая вела многоэтажки на улице Салтыкова-Щедрина в Хабаровске. Почему именно сейчас, в разгар противоэпидемических мероприятий всколыхнулась эта тема? Предположу, что разгадка кроется в хэштеге акции: нас всех призывают переживать мировую пандемию в самоизоляции, дома, но как быть тем, у кого этого дома по сути нет?

В правительстве Хабаровского края проблемой обманутых дольщиков занимаются давно. Серьезные подвижки начались тогда, когда кресло губернатора занял Сергей Фургал. Где-то пряником, где-то кнутом он снизил остроту вопроса. Однако инвесторов привлекать и в обычное время непросто, а в период борьбы с коронавирусом стало еще сложнее. Предвидя трудности, правительство Хабаровского края в марте направило письмо в Минстрой РФ.

- Власти края ходатайствовали о достройке проблемных домов через «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», - сообщила Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора Хабаровского края. - В ходатайстве есть информация о готовности правительства края софинансировать мероприятия по восстановлению прав граждан, доля участия краевого бюджета - шестнадцать процентов.

Минстрой РФ ответил, что такой вариант возможен, но если будут соответствующие поручения от премьер-министра или, по его поручению, - решение его заместителя. Сергей Фургал подписал письма в адрес Михаила Мишустина и его зама с просьбой дать поручения и выделить средства. Каким будет решение первых лиц государства, мы пока не знаем. Рискну предположить, что средства все-таки выделят - в письме губернатора речь шла не только о доме на Салтыкова-Щедрина: софинансирование попросили на самые проблемные объекты - семь домов, застройщики - четыре компании.

А всего в крае, по информации пресс-службы правительства, двадцать четыре долгостроя, в которых никак не дождутся своего угла 1409 дольщиков. Компания «Диалог» подвела 902 дольщиков (семьсот - это тот самый дом на Салтыкова-Щедрина и 202 - в доме на улице Тургенева). Понятно, люди устали от обещаний, но тот факт, что в крае удалось ввести в строй совсем, казалось бы, безнадежные многоэтажные долгострои, вселяет реальную надежду.