Отголосок майских: в Хабаровском крае ускорился прирост заболевших коронавирусом

Ну что, граждане, хорошо погуляли на майские праздники? Прошлись по городу, съездили на шашлыки, потусили с друзьями? Теперь получите результат – в Хабаровском крае ускорились темпы прироста заболевших коронавирусом.

Еще 9 мая, высунувшись из дома и увидев народ на улицах, я подумал: как бы не получить через две недели, когда у ковида пройдет инкубационный период, вспышку. К счастью, я ошибся, вспышки не случилось, но пошел прирост.

На майских эта веранда была полным-полна посетителямиФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Ситуация пока не критична, но если мы продолжим в том же духе – ездить в автобусах без маски, материть охранников, не пускающих нас в магазины без нее - быстро ею станет. Посмотрим по цифрам: по федеральному нормативу у Хабаровского края должно быть 1315 коек, по факту – 1359 (данные пресс-службы краевого правительства). В самом Хабаровске 711 коек, заняты из них 463. За сутки 22-23 мая заболевших приросло на 64 человека. Да, резерв есть, но мы уже используем больше половины коечного фонда. Посмотрите математические модели неконтролируемых эпидемий: прогрессия не линейная, а геометрическая.

Конечно, человечество сознательно выросло со времен страшных пандемий чумы, черной оспы, сифилиса. Мы знаем о существовании вирусов и бактерий, даже руки мыть научились и овощи моем перед употреблением. Но зная, как в общем-то хрупок человек, насколько он слаб по сравнению с микроскопическими врагами, продолжаем мнить себя неуязвимыми. «Это происходит с другими, но не со мной», думают свидетели великого Авось.

Шашлык во время чумы - окрестности Хабаровска на этих выходныхФото: Сергей ТРАВИН

Сейчас, как мы выяснили, резерв коек есть, аппаратов ИВЛ хватает с запасом. Однако если кривая заболеваемости резко поползет вверх, все может пойти по итальянскому сценарию: будут вытаскивать не самых тяжелых, а тех, у кого есть реальный шанс выжить. Не дай бог нам такого.

Знаю, что вы, как и я, устали сидеть дома, устали от круга «дом – работа (кто работает, конечно) – магазин – дом». Задыхаетесь в масках, потеют руки в перчатках, кожу стягивает от антисептиков. Но лучше задыхаться в маске, чем лежа подключенным к ИВЛ.