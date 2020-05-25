2020-05-25T04:24:02+03:00
Дом. Семья

Невероятно, но факт: тигрица из ЕАО оказалась техническим гением

Она одним когтем вскрыла аппаратуру, не повредив ее, и достала батарейки
Александр ШТААЛЬ
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Невероятно, но факт: тигрица из ЕАО оказалась техническим гением ФОТО: Марина Бабыкина, Хинганский заповедникНевероятно, но факт: тигрица из ЕАО оказалась техническим гением ФОТО: Марина Бабыкина, Хинганский заповедник
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На невероятные поступки способны тигры, обитающие в Еврейской автономной области. Одни с риском для жизни ходят по тонкому льду в соседний Китай, а потом вплавь добираются обратно, другие устанавливают рекорды, осваивая географию местности, третьи создают самую настоящую интригу о своей личной жизни. И вот снова задачки, которые полосатая кошка Елена подкинула людям.

СОБЫТИЕ ПЕРВОЕ - ПРОГУЛКА ВДОЛЬ ДОРОГИ

Елена зарекомендовала себя как порядочная тигрица. Она вернулась в дикую природу в 2019 году и за время, что живет на воле, уже успела освоить азы охоты не только на кабана, но и на лося. Ее учили обходить человека десятой стороной, что она и делает. Также старательно хищница обходит и населенные пункты, старается не покидать пределов заповедника, в котором живет.

Однако даже такая порядочная тигрица иногда удивляет. За последний месяц она успела погулять недалеко от федеральной трассы. Отслеживают хищников с помощью GPS-модулей, встроенных в ошейники, которые надели на них перед выпуском на волю. Благодаря такому устройству и вычислили кошку, гуляющую за пределами заповедника вдоль нефтепровода ВСТО по направлению к федеральной автотрассе.

- Елена прошла недалеко от нефтеперекачивающей станции нефтепровода ВСТО и направилась на юг. Пересекла трассу нефтепровода и автодорогу Чита-Хабаровск, - рассказывает Вячеслав Кастрикин, заместитель директора Хинганского государственного заповедника по научной работе. - Специалисты направились по ее пути следования, нашли отпечатки ее следов, которые каким-то чудом не смыл прошедший накануне дождь.

С трассы нефтепровода она свернула на юг и через несколько сотен метров подошла к автотрассе. Сначала стояла в кустарнике на высоком пригорке, перешла дорогу в полночь, ушла в лес и вернулась в заповедник, где у нее есть все, что нужно для счастливой жизни: охраняемая территория и высокая численность копытных.

СОБЫТИЕ ВТОРОЕ - ВСКРЫТИЕ ФОТОЛОВУШКИ

Технический гений тигрицы проснулся совершенно неожиданно, когда она наткнулась на одну из фотоловушек. Устройства специально расставили в местах ее обитания, чтобы получать данные о ее жизни на воле и при этом не мешать ей. Однако у хищницы, видимо, сложилось другое мнение по этому поводу, и выразила она его весьма оригинально.

Тигрица одним когтем, открыла фотоловушку и достала из нее все батарейки ФОТО: Марина Бабыкина, Хинганский заповедник

Тигрица одним когтем, открыла фотоловушку и достала из нее все батарейки ФОТО: Марина Бабыкина, Хинганский заповедник

- Тигрица одним когтем открыла фотоловушку и достала из нее все батарейки, - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр». - Откуда она узнала, как это сделать, и как, собственно, сделала - остается вопросом. Спишем это на случайность и инстинкты, хотя, вполне возможно, ей уже приходилось наблюдать за тем, как ученые устанавливают фотоловушки, и она уже знала, за что потянуть и куда нажать.

При этом аппаратура осталась в рабочем состоянии. Доказательством тому, что именно хищница вывела фотоловушку из строя, стал последний кадр, где запечатлено орудие «преступления» - коготь.

Орудие «преступления» - коготь ФОТО: Хинганский заповедник/Центр «Амурский тигр

Орудие «преступления» - коготь ФОТО: Хинганский заповедник/Центр «Амурский тигр

Пока специалисты теряются в догадках, как же Елене удалось проделать такое с автоматической камерой. Однако останется фактом, что тигрица озадачила ученых. Впрочем, они на свой манер оценили ситуацию и решили, что «нападение» зверя на фотоловушку - это всегда недоработка исследователей. В будущем они постараются этого избегать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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