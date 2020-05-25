2020-05-25T04:17:33+03:00
На здоровье

Что делать если укусил клещ и куда нести на анализ клеща в Хабаровске в 2020 году

Как защитить себя от укуса насекомого в опасный период и что делать если несчастье все же случилось, разбираемся вместе
Евгения МОЛОТОВА
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Встретиться с клещом можно и в городеВстретиться с клещом можно и в городеФото: Ольга КИВА
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В Хабаровский край пришли устойчивые положительные температуры. А вместе с ними и ежегодная опасность – проснулись клещи, переносчики энцефалита. И, несмотря, на введенные из-за профилактики коронавирусной инфекции нового типа ограничения, статистика обращений с присасыванием клеща не внушает оптимизма. По состоянию на 25 мая 2020 года в Хабаровском крае зафиксировано 1506 случаев контакта человека с клещом. По счастливой случайности ни одного больного клещевым энцефалитом пока не выявлено.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Принято считать, что клещи водятся лесах, и это отчасти так, поскольку ежегодно зеленые насаждения в городах обрабатывают специальным раствором. Но стопроцентной гарантии эта обработка не дает, и обнаружить на себе клеща можно и после прогулки в парке и даже, после похода в соседний магазин. Незваного гостя может принести с прогулки домашний любимец, также он может «приехать» на одежде или обуви, букете цветов или в собранных дикоросах. Рекомендации специалистов здесь неизменны и продиктованы здравым смыслом. Собираясь на дачу или выезжая в лесной массив по служебной надобности выберите светлую одежду.

- Она должна полностью закрывать конечности, шею. Обязательно должен быть головной убор с полями, - рассказывает начальник отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи Владислав Ходжер. - Но самое главное - взаимный осмотр. Клещи двигаются активно, а не просто падают на человека. Они могут заползать и впиваться, а человек этого просто не почувствует.

Выбирая аэрозоль - прочтите инструкцию Фото: Евгения МОЛОТОВА

Выбирая аэрозоль - прочтите инструкциюФото: Евгения МОЛОТОВА

Итак, тренд сезона – одежда светлая, однотонная, плотно прилегающая к телу обязательно с воротником, длинными рукавами и манжетами. Вместо парфюма лучше использовать аэрозольный баллончик от клещей и кровососущих насекомых. Не забудьте ознакомиться инструкцией и выполнить ее в точности. Аэрозоли предназначенные для нанесения на одежду содержат более сильные защитные вещества и при контакте с кожей могут вызвать аллергические реакции и даже привести к отравлению.

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА

Что делать, если клещ присосался? В первую очередь, не паниковать. Пытаться вытащить клеща самостоятельно – плохая идея.

- Анатомия клеща такова, что его жало имеет свойство оставаться в коже, - объясняет Владислав Ходжер. - Необходимо обратиться в ближайший травмпункт. Зазор по времени есть - трое суток, но затягивать, разумеется, лучше не стоит. Чем быстрее вытащить клеща, тем лучше.

В поликлинику тоже обращаться не стоит, помощь при укусе клеща там обычно не оказывают. Зато в травмпункте помогут. Кстати, медицинское извлечение насекомого процедура практически безболезненная и очень быстрая. При этом врач может оценить серьезность ситуации во время осмотра, и принять решение о необходимости экстренной вакцинации. Впрочем, инъекцию иммуноглобулина придется сделать, и для взрослого пациента она обойдется в копеечку: стоимость препарата варьируется от пяти до шести тысяч рублей. Детям до 18 лет препарат положен бесплатно. Кстати, инъекция обязательна независимо от прививки от клещевого энцефалита. После всех процедур насекомое нужно будет доставить в НИИ эпидемиологии и микробиологии и сдать на анализ, чтобы определить у клеща наличие или отсутствие энцефалита. Стоимость этой процедуры невелика – около двухсот рублей.

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

Где помогут снять клеща:

Травмпункт, Краевая клиническая больница №2

Адрес: ул. Волочаевская, 106 (круглосуточно)

Телефон: (4212) 22-31-18

Травмпункт, городская поликлиника №11

Адрес: ул. Суворова, 38 (круглосуточно)

Телефон: (4212) 51-01-11

Детский травмпункт, Детская краевая клиническая больница

Адрес: ул. Прогрессивная, 6 (круглосуточно)

Телефон: (4212) 91-04-43

Куда сдать клеща на анализ:

Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии

Адрес: ул. Шевченко, 2

Телефон: (4212) 32-54-63

ИСТОЧНИК KP.RU

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