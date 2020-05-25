Хабаровчанин получил 9 лет колонии за попытку вызволить арестованную черную икру

Вес дальневосточного деликатеса, из-за которого 45-летнему хабаровчанину и его сестре придется пойти в тюрьму - 395 килограммов. Учитывая, что цена на черную икру в Москве начинается от четырех тысяч рублей за стограммовую банку, рискнуть, по мнению предпринимателя, стоило.

Криминальная история началась с того, что на грузовом складе Хабаровского аэропорта сотрудники краевого управления Федеральной службы безопасности нашли и изъяли почти четыреста килограммов отборной черной икры, упакованной в контейнеры и готовой к отправке в столицу страны.

Осетровая икра относится к категории особо ценных водных биологических ресурсов, весь оборот которых контролируется государством, однако несмотря на это нелегалы из года в год пытаются наладить свои каналы сбыта деликатеса. Сотрудники службы безопасности начали расследование для того, чтобы выяснить, как икра попала на склад и кому предназначалась, но тут на них вышел сам покупатель, точнее, его посредник.

Сестра хабаровского предпринимателя, находящегося в Москве и очень расстроенного потерей ценного товара, вышла на одного из сотрудников ФСБ, ведущего расследование, и предложила тихо «прикрыть» дело, а икру вернуть ее брату. Разумеется, не бесплатно, а за 1 миллион рублей. Сотрудник подумал, посоветовался со старшими товарищами и… согласился.

- Сделка должна была состояться 29 июня 2016 года, - рассказала Ирина Гребенюк, помощник прокурора Центрального района Хабаровска. - Встреча была назначена на 13 часов. Сестра, находясь в автомобиле, действуя в интересах подсудимого, передала должностному лицу УФСБ России по Хабаровскому краю в качестве взятки денежные средства в сумме 1 миллиона рублей за совершение незаконных действий в интересах подсудимого, выраженных в возврате изъятой черной икры владельцу, и в этот момент была задержана сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, осуществляющими в отношении нее оперативно-розыскные мероприятия.

Вслед за сестрой-посредницей задержали и ее брата. Суд шел почти четыре года и только на днях был вынесен приговор, который предпринимателя не обрадовал.

- Центральным районным судом Хабаровска постановлен обвинительный приговор в отношении 45-летнего хабаровчанина за дачу взятки должностному лицу через посредника, за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере, - отметила помощник прокурора Центрального района. - Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил подсудимого к реальному лишению свободы сроком на девять лет со штрафом в размере шестикратной суммы взятки, то есть в сумме 6 миллионов рублей.

Пока приговор в законную силу не вступил. Стоит отметить, что сестра дельца тоже от наказания не ушла - ее еще раньше за посредничество в даче взятки должностному лицу приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 2 миллиона рублей.