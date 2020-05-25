На сорок три миллиона рублей «нагрел» вкладчиков финансовой пирамиды предприимчивый хабаровчанин

Каждый человек хочет жить хорошо. Но не каждый согласен зарабатывать на хорошую жизнь честным трудом. А для некоторых стремление въехать в рай на чужом горбу становится образом жизни. А жажда легких денег в конечном итоге приводит их за черту закона.

ДЕТИ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

Именно так случилось с 37-летним хабаровчанином. В 2014 году он разработал мошенническую схему преступного обогащения. Не самую новую, однако вполне работоспособную.

В сентябре того же 2014 года он зарегистрировал финансовую организацию - ООО «Фининвест», определил ее учредителем своего подельника (уже признавшего свою вину и получившего четыре года в колонии-поселении), и принялся, что называется, стричь купоны.

Схема была проста - подельники обзавелись офисом и персоналом и стали обманным путем убеждать людей вложить деньги в их предприятие. Дивиденды вкладчикам выплачивали за счет вновь прибывших, наращивая, таким образом, классическую финансовую пирамиду.

- Размещали рекламу в СМИ и своих офисах, не скупились на дизайн интерьеров, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю. - То есть, когда человек приходил, не знающий, как должна выглядеть финансово-хозяйственная деятельность фирмы, он наблюдал картинку: красивый стол, менеджер в хорошем костюме, компьютер. Делалось все для того, чтобы клиент передал свои денежные средства.

Менеджеры, подстегиваемые «стимулирующими выплатами» и «планами по вкладам», делали все возможное, чтобы убедить людей расстаться с деньгами.

- По указанию подсудимого менеджеры по работе с клиентами, не подозревая о его преступных намерениях, проводили с приглашенными в офис гражданами лекции и индивидуальные беседы, внушали им необходимость внесения денежных средств, обещая высокооплачиваемый доход по вкладам в размере от 17, 62% до 48%, убеждали, что деятельность организации легитимна, предоставляли гражданам для подписания договоры займа, при этом полученные от граждан денежные средства в кассу организации не вносились, распределялись между соучастниками преступления, - рассказала помощник прокурора Центрального района Хабаровска Ирина Гребенюк.

СОРОК МИЛЛИОНОВ

В 2015 году ООО «Фининвест» превратилось в КПК «Фининвест» зарегистрированное на подставное лицо. К весне 2016 года финансовая пирамида имела представительства уже на территории четырех городов - Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока и Биробиджана. На щедрые посулы «финансистов» попалось 99 человек, а общая сумма ущерба составила 43 770 675 рублей 50 копеек. Трудно сказать, сколько времени проработала мошенническая схема, но его 30-летний подельник решил разорвать порочный круг и сам пришел в полицию.

- Уголовное дело в отношении второго соучастника, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее рассмотрено судом в особом порядке судебного разбирательства, он осужден к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - отметила Ирина Гребенюк.

А сегодня Центральным районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении второго фигуранта. Суд признал его виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил подсудимого к реальному лишению свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Обвиняемый свою вину не признал. Приговор не вступил в законную силу.

Гражданские иски потерпевших судом удовлетворены. Ранее арестованное имущество подсудимого будет реализовано в рамках взыскания по искам потерпевших.