В Хабаровском крае обсуждают введение налоговых льгот для предпринимательства

Совещание с представителями бизнес-сообщества Хабаровского края прошло в краевой Законодательной думе. На повестке дня - корректировка закона «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае» в привязке к борьбе с распространением коронавируса и ее влиянии на экономику.

СНИЗИТЬ НАЛОГИ ВСЕМ…

Ранее краевые парламентарии предложили применять льготную процентную ставку - снизить ее с шести до трех процентов для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, с 15 до 8 процентов - для налогоплательщиков, выбравших налогооблагаемой базой «доходы минус расходы». Данную меру поддержки предполагалось внедрить на весь 2020 год.

Координационный совет деловых объединений Хабаровского края рассмотрел предложения депутатов, положительно оценил их и высказал свои предложения. Так, бизнес-сообщество считает, что льготную налоговую ставку нужно распространить на все виды деятельности для предпринимателей, работающих на «упрощенке». Во время дискуссии также было высказано мнение, что нужно основу для льготного налогообложения, то есть долю преференциальных видов деятельности выручки от реализации, снизить с 80 до 50 процентов.

…НО КАК ВЫПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?

Максим Тарасов, и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края, объяснил: порог в 80 процентов - это предложение в рамках оперативных антикризисных мер, его снижение требует дополнительного изучения и расчетов. Его поддержал Дмитрий Пугачев, и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края - министра экономического развития Хабаровского края, напомнив о сложностях прогнозирования финансовых потерь в предпринимательском секторе и в экономике региона в условиях беспрецедентной кризисной ситуации.

Председатель Думы Ирина Зикунова напомнила участникам, что при подготовке законопроекта депутаты ориентировались на федеральный список из 11 наиболее пострадавших видов экономической деятельности и, чтобы больше помочь бизнесу Хабаровского края, дополнили перечень социально ориентированными направлениями - образование и здравоохранение, а также не очень емкими по налоговым притокам производствами, которые развиваются в сфере обрабатывающей промышленности.

Обсуждаемый законопроект планируется рассмотреть сразу в двух чтениях на заседании думы 27 мая.Фото: Законодательная дума Хабаровского края

При этом парламентарии уверены, что нужно соблюдать принцип справедливости при распределении поддержки. Так, одни отрасли пострадали значительно - речь идет о предприятиях, приостановивших свою деятельность полностью. Другие же, наоборот, получили дополнительный приток клиентов, к примеру, фармацевтический бизнес. Ирина Зикунова и ее заместители Сергей Зюбр и Геннадий Мальцев заявили о необходимости подходить к распределению льгот взвешенно.

ДОХОДЫ ПАДАЮТ, ТРАТЫ РАСТУТ

Отметим, что сумма выпадающих доходов края в результате снижения налоговых ставок и расширения списка «льготников» может быть свыше рассчитанных в пояснительной записке к законопроекту 700 миллионов рублей. При этом бюджет края - социально ориентированный, значит, чтобы не пострадали важные социальные программы, придется обращаться за поддержкой к федеральному центру.

Валентин Костюшин, и.о. министра финансов края, отметил, что любые выпадающие доходы не приветствуются. Из бюджета края только на медицину израсходован ранее незапланированный миллиард рублей. В краевом минфине убеждены, что перечень пострадавших отраслей, предложенный федеральным правительством, вполне объективен. Кроме того, на всероссийском уровне действует широкий комплекс мер поддержки, нужно только им воспользоваться.

ИНСТРУМЕНТ ЮВЕЛИРА, А НЕ ДРОВОСЕКА

Подводя итоги обсуждения, стороны сошлись в том, что нужно держать руку на пульсе: обстановка меняется ежедневно, прогнозы делать крайне сложно. В кризисе вся страна, и восстановление экономики края будет зависеть не только от внутрирегиональной ситуации. Нужно продолжать дискуссию, искать оптимальные решения.

- Налоги являются инструментом экономической политики, они оказывают серьезное влияние на стимулирование предпринимательской деятельности и на формирование бюджетных возможностей государственной власти в регионе, - резюмировала Ирина Зикунова. - Это очень чувствительный оптимизационный инструмент. Любая инициатива должна опираться на заключение правительства края, потому что непосредственно восходит к финансовым возможностям субъекта, за которыми стоят существенные социальные обязательства. Депутатскому корпусу отводится роль нахождения оптимума в точке компромисса, которая сведет воедино в выгодном сочетании интересы и предпринимательского сообщества, и интересы регулирующей системы края, обеспечит стабильность нашей экономической системы. Сейчас мы не можем делать шаг назад, законопроект прошел оценку регулирующего воздействия, мы должны его принять и продолжать работать дальше.

Обсуждаемый законопроект планируется рассмотреть сразу в двух чтениях на заседании думы 27 мая.

Напомним, предложения по изменению налогового законодательства рассматриваются в Совете Федерации в рамках подготовки общенационального плана действий по восстановлению экономики. Палата предлагает правительству освободить от налогов за второй квартал не только малый и средний бизнес, но и другие предприятия из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.