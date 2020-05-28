В Хабаровском крае перекрыт крупный канал поставки синтетических наркотиков

На преступную группу, переправлявшую синтетические наркотики из западных регионов России на Дальний Восток, оперативники вышли после того, как в начале марта на складе одной из транспортных компаний в Хабаровске обнаружили крупную партию «синтетики». В микроволновке лежало больше килограмма мефедрона и тысяча таблеток экстази.

В Хабаровском крае перекрыт крупный канал поставки синтетических наркотиковФото: УТ МВД России по ДФО

Начав работать, следователи выяснили, что злоумышленники в Москве и Санкт-Петербурге закладывают наркотики в бытовую технику и переправляют по железной дороге в восточные регионы России.

К делу подключились оперативники Главного управления на транспорте МВД России совместно с коллегами из подразделений по контролю за оборотом наркотиков управлений на транспорте МВД России по Дальневосточному и Северо-Западному федеральным округам.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след участников группы. На территории Еврейской автономной области при попытке достать наркотические средства из тайника была задержана 42-летняя жительница Хабаровска, отвечающая за подготовку к продаже мелкооптовых партий, - рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД России. - Затем оперативниками была получена информация, что предполагаемый организатор противоправной деятельности вылетел в Москву для закупки новой партии наркотических средств.

В Хабаровском крае перекрыт крупный канал поставки синтетических наркотиковФото: УТ МВД России по ДФО

В столице злоумышленника нашли достаточно быстро и установили за ним наблюдение. Как сообщили в ведомстве, мужчина зря времени не терял. В Москве он опять закупился мефедроном и попытался провернуть тот же трюк, что и раньше, поместив наркотики в микроволновую печь, чтобы переправить в Хабаровск. Затем он отправился восвояси получать посылку. Но предполагаемый главарь группы наркоторговцев не учел, что за ним уже наблюдают.

- Оперативники изъяли наркотическое средство и заменили его на муляж, - поделились информацией в МВД. - В момент получения посылки в Хабаровске подозреваемый был задержан сотрудниками управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу при участии Росгвардии. Кроме того, по месту жительства мужчины обнаружено психотропное вещество ЛСД в особо крупном размере.

В Хабаровском крае перекрыт крупный канал поставки синтетических наркотиковФото: УТ МВД России по ДФО

Сейчас все фигуранты дела арестованы и находятся в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статьям: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление, не доведенное до конца по независимым от обвиняемого обстоятельствам». Следствие продолжается.