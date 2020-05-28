Жалобная книга Хабаровского края от 26 мая 2020 года

В эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» ведущий программы «Жалобная книга Хабаровского края», председатель Совета РО партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае Игорь Глухов вместе с гостем - юристом, членом Совета РО «Справедливой России» Евгением Токаревым вели речь о проблемах граждан, потерявших работу, а значит и доходы в период пандемии нового коронавируса. В связи с этим у многих возникли проблемы с банковскими платежами, выплатами кредитов, то есть - долги.

Как быть, если вы попали в сложную финансовую ситуацию? Какие есть возможности у коллекторов, чтобы взыскать с вас деньги, и какие есть права у задолжавших для противодействия, а также какие есть способы смягчения долговой нагрузки? Ответы на эти и другие вопросы прозвучали в ходе радиопрограммы.

Гость в студии Евгений Токарев ФОТО: Ольга Аполлонова

- Если судебное решение вступило в законную силу, оно попадает, как правило, судебным приставам, которые его приводят в исполнение. Судебное решение может попасть и напрямую в банк, но это происходит реже, - начал разговор Евгений Токарев.

В первую очередь приставы накладывают ограничения на денежные средства, находящиеся на счетах должника, и если выясняют место его работы, то могут исполнительный документ направить туда для удержания суммы с заработной платы, которое должно составлять, в основном, не больше 50%. Исключение бывает, если возмещается причиненный вред здоровью или причинение вреда в ходе преступления.

Основная же масса людей сталкивается с вопросом, который, кстати, поднимался «Справедливой Россией» перед законодателем, что вместе с удержанием до 50% с заработной платы должника могут сниматься все деньги, находящиеся у него на счетах.

В связи с этим зачастую бывает, что после списания, к примеру, с пенсионера суммы долга, у него остается средств меньше минимального размера оплаты труда. Как, в таком случае, человек должен выживать? Справедливо было бы закрепить норму, которая не позволяла бы взыскивать с должника такие суммы.

Сейчас, чтобы решать подобную проблему, нужно обратиться к приставам или в суд. Иногда последний идет навстречу и может установить удержания меньше 50%. Но для этого должник должен доказать, что у него после всех обязательных выплат, к примеру, квартплаты, остается на счету сумма, меньшая, чем размер прожиточного минимума. Однако хотелось бы, чтобы подобное было закреплено на законодательном уровне.

- Мы сталкивались также с другой проблемой. К примеру, женщина получает алименты на карту, а приставы тут же эти деньги снимают в счет погашения долга, - добавил Игорь Глухов.

- Подобные действия неправомерны. Но эти деньги можно вернуть, поскольку запрещается у нас обращать взыскания на алименты, материнский капитал, социальные пособия и другие. Их перечень установлен законом, которым в том числе руководствуются приставы, - прокомментировал юрист.

- А с дебетовых банковских карт сколько могут снять приставы? Здесь ограничения есть, или какую сумму должен человек - всю спишут, если таковая имеется на счете? - задал вопрос ведущий программы.

- К сожалению, да. Могут снять всю сумму долга сразу. Люди в данном случае никак не защищены, - ответил гость.

Вопрос от радиослушателя Михаила Петровича:

- Сейчас много звучит рекламы компаний, которые предлагают освободить от долгов. Есть ли у них юридическое право работать с банками и помогать людям, или это обман?

- Действительно на рынке присутствуют компании, которые оказывают подобные услуги. Но, как правило, это те компании, которые занимаются банкротством. И реальную помощь, я считаю, можно оказать именно в рамках этой процедуры, потому что задолженности по банковским кредитам списываются в случае банкротства.

Правда, бывает, попадаются среди таких компаний и те, которые берут за свои услуги плату, а помощь оказать не могут.

Ведь закон о банкротстве предполагает списание только определенной категории долгов. К примеру, если человек был виновен в ДТП, причинил вред здоровью потерпевшему и теперь должен ему выплачивать некую сумму. Или если вред причинен предприятию. Кроме того, стоимость услуги по списанию долгов не всегда может быть адекватна. Она достаточно высока. Только работа специалиста, который подготовит документы для подачи в арбитражный суд, стоит 25 тысяч рублей.

Однако есть и другой путь отсрочить выплату задолженности. Если у вас есть взысканная судом задолженность или процесс находится в стадии взыскания, то должник может обратиться в суд с ходатайством об отсрочке или рассрочке исполнения решения суда, сославшись на тяжелое материальное положение. В принципе, суды учитывают интересы граждан, рассрочку предоставляют, и проценты при этом не начисляются.

- А что происходит с должником, когда его все же признают банкротом?

- По результатам процедуры банкротства закон предусматривает для человека ряд ограничений. К примеру, на определенный срок ему невозможно будет занимать руководящую должность. Кредитная история пострадает.

Вопрос от радиослушателя:

- Вы говорите о банкротстве гражданина. Чем оно привлекательно? Для многих это позорное клеймо. Разве нет?

- Да, безусловно это не красит репутацию человека, но бывает так в жизни, что данный способ является единственным выходом, когда размер долга таков, что человек не в состоянии его отработать за всю оставшуюся жизнь. Кстати, в США процедура банкротства считается нормальной.

- Давайте вернемся к коллекторам. Евгений, не так давно они сводили с ума должников. Звонили день и ночь, угрожали, распространяли ложные сведения в интернете. Однако сейчас они ограничены законом. Расскажите, что коллекторы теперь вправе делать, а что нет?

- Деятельность коллекторов сейчас регламентирована законом. Определен круг предприятий, которые могут заниматься такой деятельностью. Безусловно, они не могут оказывать никакого физического воздействия на людей, и беспредела, который был раньше - сейчас, действительно, не наблюдается.

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