2020-05-29T06:58:23+03:00
Это - Хабаровск!

Помогать людям – наша основная задача: медицинское страхование хабаровчан в условиях пандемии.

Прямой эфир 29 мая на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН
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Помогать людям – наша основная задача: медицинское страхование хабаровчан в условиях пандемии.Помогать людям – наша основная задача: медицинское страхование хабаровчан в условиях пандемии.Фото: Сергей ПЯТКОВ
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Несмотря на то, что сейчас идет активная борьба с коронавирусом, количество заболевших привычными нам ОРВИ, гриппом или ангиной не уменьшается. Работа врачей по диагностированию и лечению различных заболеваний продолжается в обычном режиме, и немаловажное место в системе здравоохранения занимают компании, предоставляющие услуги обязательного медицинского страхования. «СОГАЗ-Мед» контролирует качество обслуживания при получении медпомощи, обеспечивает защиту прав граждан и восстанавливает их нарушенные права. И даже в таких непростых условиях люди продолжают обращаться к ним за помощью. Сотрудники «СОГАЗ-Мед» организовали дистанционную работу с клиентами и постарались максимально её улучшить её качество, поэтому теперь даже время дозвона до оператора не превышает пяти секунд. Как компания переориентировала свою деятельность в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, в утреннем эфире радио «Комсомольская правда – Хабаровск» рассказала Директор Хабаровского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Нелли Лазерко.

Плановая госпитализация

В период эпидемии корнавирусной инфекции

В настоящее время оказания медицинской помощи осуществляется в плановой форме:

-Стационарных условиях; условиях дневного стационара

-Назначение отдельных инструментальных и лабораторных исследований:

• Компьютерной томографии

• Магнитно-резонансной томографии

УЗИ сердечно-сосудистой системы

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ НАПРАВЛЕНИЯ

•Выданного лечащим врачом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях в медицинской организации, к которой пациент постоянно прикреплён;

•Выданного органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

Требование медицинской организации о необходимости результатов лабораторных исследований в наличии коронавирусной инфекции COVID-19 для плановой госпитализации пациента является необоснованным отказом в оказание медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования.

Если вы столкнулись с подобным нарушением, необходимо незамедлительно обратиться в страховую медицинскую организацию (СМО):

• Позвонить по телефону, указанному на полисе или ОМС или на сайте СМО (sogaz-med.ru);

• Позвонить по телефону контакт-центр (8 800 100 07 02);

Страховой представитель свяжется медицинской организацией или с соответствующим органом управления здравоохранением для решения вашей проблемы.

Нелли Лазерко, Директор Хабаровского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Нелли Лазерко, Директор Хабаровского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 29_05_2020.

Нелли Лазерко 29_05_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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