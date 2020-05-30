2020-05-30T04:11:43+03:00
Общество

Депутаты Хабаровского края обратились к Вячеславу Володину

Краевые парламентарии предлагают устранить дискриминацию индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность и получивших статус безработных
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Депутаты Хабаровского края обратились к Вячеславу ВолодинуДепутаты Хабаровского края обратились к Вячеславу ВолодинуФото: Законодательная дума Хабаровского края
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На очередном заседании Законодательной думы Хабаровского края было принято решение направить обращение к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину об инициировании разработки законопроекта, направленного на внесение изменений в Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации».

Депутаты Хабаровского края предлагают: для граждан, обратившихся в службу занятости населения в течение года со дня прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности, установить пособия по безработице в размере максимальной величины. При этом сумма должна быть увеличена на районный коэффициент. Речь идет только о тех предпринимателях, кто к моменту обращения на биржу труда проработал не менее 26 недель (полгода).

Сейчас наблюдается некая дискриминация граждан. Люди, перешедшие из предпринимателей в безработные, получают минимальное пособие – полторы тысячи рублей, помноженные на районный коэффициент. А наемные работники, утратившие работу, получают пособие, исходя из их среднемесячного заработка за последние три месяца работы. Верхняя планка ограничена суммой 12 130 рублей, умноженных на районный коэффициент.

Кроме того, государство, понимая, что граждане сейчас нуждаются в особой поддержке, на период апрель – июнь 2020 года установило безработным, оказавшимся в этом статусе после 1 марта 2020 года, пособие «по максимуму» - 12 130 рублей с районным коэффициентом. Однако предприниматели, прекратившие свою деятельность, под эту меру поддержки не попали, отметила председатель постоянного комитета думы по вопросам социальной политики Ольга Ушакова. Отметим, что президент России Владимир Путин на совещании подчеркнул о необходимости устранить такое разногласие и выплачивать в течение трех месяцев пособие по верхней планке всем.

- Учитывая актуальность и особую социальную значимость вопроса поддержки граждан, признанных безработными, в том числе в связи с введением ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции, считаем необходимым внести соответствующие изменения в федеральный закон, чтобы поддержать предпринимателей, прекратившим свой бизнес, и чтобы эта мера действовала постоянно, – подчеркнула Ольга Ушакова.

Обращение будет направлено в законодательные (представительные) органы власти субъектов РФ с просьбой его поддержать, а также депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Юрию Березуцкому, Борису Гладких, Алексею Корниенко, Ивану Пиляеву, Кириллу Черкасову, Ирине Яровой, сенаторам от Хабаровского края Сергею Безденежных и Елене Грешняковой.

Отметим, что с начала года в службу занятости обратились 52 человека, прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность. Безработными признали 36 из них.

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