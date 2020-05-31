2020-05-31T06:48:55+03:00
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«Город рассказывает…»: подарок ко Дню рождения Хабаровска приготовили в Дальневосточном художественном музее

Выставка удивительных работ уже отрыта для посещения естественно в режиме онлайн [видео]
Александр ШТААЛЬ
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«Город рассказывает…»: подарок ко Дню рождения Хабаровска приготовили в Дальневосточном художественном музее ФОТО: аккаунт Андрея Павленковича в соцсети Instagram«Город рассказывает…»: подарок ко Дню рождения Хабаровска приготовили в Дальневосточном художественном музее ФОТО: аккаунт Андрея Павленковича в соцсети Instagram
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Подарок ко Дню рождения Хабаровска приготовили в Дальневосточном художественном музее. Речь идет о выставке уникальных в своем роде работ, которая уже начала работать, естественно в режиме онлайн. В ней представили работы художников, отражающие начало истории города, ее продолжение, уходящие, исчезающие страницы истории города.

- Виртуальная выставка живописи и графики «Город рассказывает…» объединила творчество живописцев разных времен. Художники стремились естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир и те места, с которыми тесно связана их жизнь. Каждый из них изображал город в своем определенном стиле, пытаясь разгадать все тайны, которые он хранит, и понять в чем же секрет его обаяния и привлекательности, - рассказали авторы онлайн-выставки в Дальневосточном художественном музее.

Первые строители Хабаровска отправной точкой развития города выбрали величественный Амур. Например, в работах Петра Львова и Василия Беляева город с трудом узнают нынешние жители, однако панорама левого берега, амурские просторы, сиреневые сопки – это константа Хабаровского пейзажа любой эпохи. Кроме Амура художники часто изображали еще одну «реку» - человеческую, текущую по главной улице Хабаровска - Карла Маркса (Муравьева-Амурского). Эту улицу впору назвать машиной времени, соединяющей эпохи и стили.

В акварелях Алексея Шишкина, в этюдах Григория Гусака и Даниила Шофмана, выполненных в конце 1950-х – начале 1960-х краевая столица представлена как шумный, молодой, красочный город. Александр Гуриков на графических листах запечатлел быстрорастущий, динамичный Хабаровск 1980-х годов.

Современные художники в своих работах стараются запечатлеть исчезающие милые, уютные деревянные домики, солидные каменные особняки. Эти объекты художественного осмысления изображены в разных техниках – карандашная зарисовка (Владимир Хрустов), акварель (Евгений Базилевич), масляная живопись (Андрей Павленкович). В их работах запечатлен тот город, с которого начиналась и продолжается история Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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