2020-05-31T09:09:37+03:00
Общество

Хабаровск празднует свой 162 день рождения

С очередной годовщиной жителей краевой столицы поздравили первые лица региона и предприниматели
Евгения МОЛОТОВА
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Хабаровск празднует свой 162 день рожденияХабаровск празднует свой 162 день рожденияФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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В последний день весны город Хабаровск празднует свой 162-й день рождения. В этом году празднование впервые будет скромным – режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса вынудил власти отказаться от проведения традиционных шествий и народных гуляний. Однако, свои поздравления жителям краевой столицы направили первые лица края и города.

- Трудом, упорством, мужеством и талантом многих поколений горожан развивалась столица Хабаровского края. Из военного форпоста, основанного солдатами Якова Дьяченко, вырос современный и комфортный для жизни город. Он сохранил в своем облике память о тех, кто его создавал и прославлял, - отметил глава региона Сергей Фургал.

Стремление делать свою малую родину комфортнее и привлекательнее хабаровчане передают от поколения к поколению. Сегодня краевая столица — крупный промышленный и культурный центр Дальнего Востока, с развитой экономикой и широкими туристическими связями.

- День рождения города — праздник, объединяющий всех его жителей. Именно совместным трудом нам удалось добиться многого: успехи Хабаровска отмечены наградами и почётными званиями всех уровней. Опыт города в реализации различных экономических и строительных проектов, его разработки в социальной и финансовой сферах взяты на вооружение во многих регионах страны, - подчеркнул мэр города Сергей Кравчук.

С поздравлениями отметилась и законодательная ветвь власти.

- От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, а нашему любимому городу дальнейшего процветания и стабильности! – пожелала спикер краевого парламента Ирина Зикунова.

К поздравлениям присоединились и предприниматели.

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