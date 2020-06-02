Угроза распространения коронавируса остается в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края продлил режим самоизоляции до 10 июня. Что будет после этой даты: ограничения полностью снимут или еще раз продлят - во многом зависит от каждого из нас.

Пока, увы, тенденции на устойчивое снижение заболеваемости не сложилось. В последнюю декаду мая, наоборот, темпы прироста увеличились: если в начале мая заболевали 50-55 человек в день, то в двадцатых числах уже по 59-60 и больше. Скорее всего, сказались майские гулянья.

Для того, чтобы главный санитарный врач Хабаровского края рекомендовал начать выход из режима повышенной готовности, ежесуточный прирост заболевших должен уменьшаться день ото дня.

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края просят жителей осознанно подходить к рекомендациям врачей: надевать маску, находясь в помещениях, как можно чаще мыть руки, поменьше ездить в общественном транспорте, не ходить в гости, если речь не идет о помощи пожилому или маломобильному родственнику. Да, лето, да, начались долгожданные каникулы у детей, да, очень хочется вернуться к обычной, досамоизоляционной жизни. Но чем больше людей нарушает режим, тем дальше отодвигается от нас этот день.

Летняя погода манит на воздух, на прогулки, хочется снять маску в душном помещении, но нельзяФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Депутаты краевой думы сделали запрос в Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Парламентариев интересовали алгоритмы оценки санитарно-эпидемиологической обстановки и методические рекомендации по определению комплекса мероприятий и показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемиологического распространения COVID-19.

- В числе основных показателей для снятия ограничений - коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции; наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19, показатель тестирования на 100 тысяч населения, - сообщили в пресс-службе Законодательной думы Хабаровского края. - Дополнительно могут учитываться уровень летальности от COVID-19, регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмониями в сравнении со среднемесячным уровнем, рассчитанным за последние 3 года, а также доля лиц, имеющих иммунитет к COVID-19 среди населения по результатам выборочных исследований.

В Хабаровском крае, по информации службы, устойчивой тенденции на снижение количества заболевших не зафиксировано. Как уже было сказано выше, наоборот, ситуация тревожная.

Что нужно делать, чтобы режим самоизоляции побыстрее закончился? Пожилым людям (старше 65 лет), людям с хроническими заболеваниями напомним, что они входят в группу риска. Выходить из дома стоит только по крайней необходимости. Продукты и непродовольственные товары могут доставить волонтеры, можно попросить соседей, знакомых - в такой ситуации вряд ли кто-то откажет в помощи.

Сотрудники предприятий, чьи служебные обязанности можно выполнять дистанционно, должны оставаться на удаленной работе. Если предприятие работает, обязательно должен работать утренний и вечерний фильтры: термометрия, контроль самочувствия. В идеале сотрудники должны сидеть по одному в кабинетах, если это невозможно, то - маски, перчатки и частая дезинфекция с проветриванием.

Самое сложное - держать социальную дистанцию в общественном транспорте. Если ситуация позволяет, вообще откажитесь от поездок. Если нет, не заходите в салон без маски! Перчатки также необходимы, но на такой жаре находиться в них непросто. Поэтому берите с собой влажные и сухие салфетки: сухой салфеткой можно взяться за поручень, а влажной обязательно протереть руки по выходу из салона.

И самое главное: поднялась температура, ухудшилось самочувствие - не занимайтесь самолечением! Это и до коронавируса было опасно. Вызывайте врача на дом, сократите контакты с домочадцами настолько, насколько это возможно.

Депутаты краевой думы понимают общую усталость своих избирателей. Но сейчас нужно мобилизовать все внутренние силы, соблюдать осторожность, чтобы побороть инфекцию.