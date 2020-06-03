Бывшего высокопоставленного сотрудника полиции осудили в Хабаровске. Основными обвинениями в его адрес были получение взяток в особо крупном размере и разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Из материалов дела следует, что мужчина, прежде чем стать фигурантом уголовного дела, занимал пост заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Хабаровску.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ

В декабре 2016 года подсудимый через посредников договорился о сделке. Предполагалось, что привлекаемый к уголовной ответственности и его супруга должны заплатить за незаконное бездействие. Речь шла о том, чтобы в следственные органы не попали материалы с результатами оперативно-розыскной деятельности. Эти данные могли стать основанием для возбуждения иных уголовных дел в отношении обвиняемого по дополнительным эпизодам преступной деятельности последнего.

Обвиняемый и его супруга опешили от такого предложения фигуранта, однако нашли в себе силы обратиться в УФСБ России по Хабаровскому краю. В январе 2017 года жена передала через посредника полтора миллиона рублей для теперь уже бывшего полицейского.

- Операция прошла в рамках проводимых оперативных мероприятий под «присмотром» сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю. Получение взятки осужденным пресекли оперативные сотрудники, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

ЭПИЗОД ВТОРОЙ И НАКАЗАНИЕ

Тогда же, в декабре 2016 года осужденный разгласил сведения об оперативно-розыскных мероприятиях и их результатах. Речь идет о тех мероприятиях, которые проводили сотрудники ОУР УМВД России по Хабаровску. Получателем информации стал посредник, не имеющий доступа к государственной тайне. В дальнейшем посредник передал данные обвиняемому и его супруге, чем побудил последних дать взятку подсудимому.

Согласно приговору суда бывший высокопоставленный сотрудник полиции проведет в исправительной колонии строгого режима девять лет. Также ему предстоит выплатить штраф - полтора миллиона рублей. Еще осужденного лишили специального звания «подполковник полиции в отставке».

Приговор в законную силу не вступил.